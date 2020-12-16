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«Еще неделя - и прощались бы». Заработала закрытая после «забастовочного понедельника» кофейня в Могилеве

16.12.2020 11:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве после трех недель простоя снова заработала одна из культовых кофеен города — «Республика». Заведение вынужденно закрылось 20 ноября — после того, как местные чиновники заподозрили «Республику» в поддержке общенационального страйка: она не работала 26 октября «по техническим причинам». И кофейню осадили, а затем закрыли проверяющие.


Фото: instagram.com/respresso.by

Владелец кофейни «Республика» Максим Кондратенко уже рассказывал TUT.BY, что 28 октября из горисполкома пришло письмо, в котором чиновники требовали назвать причину, по которой заведение не работало 26 октября. На следующий день в «Республику» с проверкой пришли работники городского центра гигиены и эпидемиологии и МЧС. Потом приходили еще три раза.

Среди нарушений, которые зафиксировали проверяющие, — бариста без маски, хранение мороженого при температуре выше необходимой, отсутствие в туалете дозатора с антисептиком для рук, крошки на витрине с кондитерскими изделиями (акты проверок есть в распоряжении редакции. — Прим. TUT.BY).

С некоторыми нарушениями Максим согласен, но — и владелец кофейни подчеркнул это в протоколе, когда велось административное дело, — за них нужно наказывать тех, кто нарушения совершил. Например, бариста должен отвечать за то, что не надел защитную маску, а не владелец кофейни.

По требованию проверяющих кофейня приостанавливала свою работу, устраняла указанные в предписании нарушения за полдня и снова открывалась, получив у проверяющих разрешение. Однако сотрудники центра гигиены и МЧС приходили снова с проверкой — и указывали на нарушения, о которых даже не упоминали в прошлый раз. В итоге составили протокол после еще одной проверки и оштрафовали кофейню на 199 базовых величин — или 5373 рубля — за выявленные нарушения. Для небольшого, по сути, монозаведения это огромная сумма.


Фото: instagram.com/respresso.by

— Выставленный городским Центром гигиены и эпидемиологии штраф мы оспорили — 20 ноября написали жалобу в вышестоящую инстанцию, то есть облцентр гигиены. Ответ мы так и не получили, хотя по срокам уже должны были. Так что этот штраф на нас пока «висит», — объясняет Максим Кондратенко.

И говорит, что все эти три недели устраняли указанные проверяющими нарушения, заново заказывали замеры шума, освещения, смыв со стен — собирали документы, чтобы открыться. Сдав всю документацию, разрешение получили в течение суток.

По словам владельца кофейни, пока она была закрыта, можно было купить сертификаты на кофе — это был единственный способ легально поддержать «Республику». И им воспользовались, пусть и немногие.

— Честно говоря, посещали мысли бросить все и сдаться. Но нам не дали — белорусы действительно невероятные, — говорит Максим Кондратенко. — Люди писали и даже заходили и спрашивали, когда мы уже откроемся, морально поддерживали. Это очень воодушевляет. Просто если бы мы простояли закрытыми еще неделю, мы бы точно распрощались.

С чего все началось?

26 октября, в день забастовок, белорусские компании из разных сфер решили устроить себе выходной. Общепит не остался в стороне. Например, только в Минске по разным причинам не работали в этот день более 30 заведений. У кого-то начался ремонт, кто-то устроил внеплановый сандень, а кто-то не вышел на работу в знак солидарности с протестной волной. Уже через несколько дней в этих заведениях начались массовые проверки. Причем проверяющие пришли даже к тем, кто по своему графику в принципе не работает по понедельникам — такое часто бывает в барной культуре.

Во время проверок практически во всех заведениях нашли нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Кафе и бары получили предписания закрыться вплоть до трех месяцев, хотя для устранения этих нарушений большинству владельцев хватило нескольких дней — и многие почти сразу же вернулись к работе.

Следом за санстанцией с проверками в точки общепита стали приходить сотрудники МЧС. Оказалось, что и к пожарной безопасности столичных заведений есть вопросы. Бары и кафе получили штрафы, которые участники ресторанного бизнеса, ослабленного еще первой волной пандемии, называют неподъемными — в основном 200 базовых (то есть 5400 рублей) и более.

Здесь вы можете прочесть про минские заведения подробнее.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Кофейня была закрыта 3 недели и все это время устраняла нарушения, на которые указали многочисленные проверяющие.
 
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