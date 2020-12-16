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«На Беларусь напали вы». Виталий Гурков обратился к силовикам
Источник материала: Tut.by
Известный кикбоксер Виталий Гурков записал
«То, что происходит в нашей стране, не имеет никаких примеров. На Беларусь напали люди, которые приняли присягу охранять свой народ, поддерживать порядок и защищать соотечественников. На Беларусь напали вы. Вы бегаете по дворам с дубинами, бьете стариков и детей, студентов и врачей. Я уверен, тот, кто считает себя настоящим мужчиной и воином, не так представлял свою доблестную службу», — сказал Гурков.
Он призвал их подписать открытое
Виталий Гурков — многократный чемпион мира по тайскому боксу и кикбоксингу, а также музыкант группы Brutto.
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Известный кикбоксер Виталий Гурков записал видеообращение к представителям силовых структур Беларуси.
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