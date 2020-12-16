«На Беларусь напали вы». Виталий Гурков обратился к силовикам

Источник материала: Tut.by

Известный кикбоксер Виталий Гурков записал видеообращение к представителям силовых структур Беларуси.

«То, что происходит в нашей стране, не имеет никаких примеров. На Беларусь напали люди, которые приняли присягу охранять свой народ, поддерживать порядок и защищать соотечественников. На Беларусь напали вы. Вы бегаете по дворам с дубинами, бьете стариков и детей, студентов и врачей. Я уверен, тот, кто считает себя настоящим мужчиной и воином, не так представлял свою доблестную службу», — сказал Гурков.

Он призвал их подписать открытое обращение силовиков за проведение новых президентских выборов в соответствии со всеми международными стандартами, с честным и прозрачным формированием участковых избирательных комиссий и ЦИК, подсчетом голосов, допуском наблюдателей.

Виталий Гурков — многократный чемпион мира по тайскому боксу и кикбоксингу, а также музыкант группы Brutto.