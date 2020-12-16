«Декрет невыгоден из-за размера пособий». Мужчины о том, почему (не) идут в декретный отпуск

Источник материала: Tut.by

В Беларуси по законодательству женщины и мужчины имеют равные права по уходу за ребенком. Семья сама решает, кто будет заниматься детьми в рабочее время. Несмотря на равные возможности, немногим больше 1% отцов идут в декрет. С этого года в Беларуси отцу можно уйти в неоплачиваемый отпуск на 14 дней в первые шесть месяцев после рождения ребенка. FINANCE.TUT.BY поговорил с экспертом, почему мужчины не особо активно идут в декрет, а также поинтересовался мнение мнением белорусов с опытом ухода за ребенком.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото с сайта pixabay.com

Эксперт Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова говорит, что основная причина, по которой мужчины реже идут в декрет, — культурная. По ее мнению, у нас до сих пор более важную роль в воспитании отдают матери, «даже когда дети не нуждаются в грудном вскармливании или в ее физическом присутствии».

— К тому же мужчин не так охотно отпускают в декрет. Есть случаи дискриминации, когда мужчины готовы идти в декрет, но их не понимали на работе и увольняли, — говорит эксперт. — В любой стране введение мужского декретного отпуска происходило через борьбу с какими-то культурными установками. Когда впервые в Швеции ввели возможность уходить в декрет в 1975 году, власти через несколько лет поняли: без дополнительного стимулирования мужчины сами не пользуются такой возможностью. Для этого ввели мотивацию: например, несколько месяцев из всего отпуска обязательно должен взять мужчина. Если он не использует возможность, тогда отпуск сгорает.

Вторая причина, почему мужчины реже уходят в декрет, в среднем они зарабатывают больше, чем женщины. Тем самым с экономической точки зрения семье выгоднее, чтобы заработок теряла жена. В 2019 году в Беларуси средняя зарплата мужчины за месяц составила 1 227,6 рубля, а у женщин — 877,2. Разница — 350,4 рубля.

— С декретным отпуском у отцов на 14 дней полная профанация, — считает Катерина Борнукова. — Это просто неоплачиваемый отпуск, в котором мужчине не могут отказать. Мне кажется, что отцы не так часто пользуются возможностью из-за финансовых потерь.

Что думают мужчины про декретный отпуск (в том числе те, кто в него все-таки пошел)

Мы также спросили у отцов в декрете о своем опыте, трудностях ухода за ребенком и причинах своего выбора.

Леонид Калитеня ушел в декрет как безработный, фрилансер-продюсер. Если один родитель не работает, по закону пособие получает мать даже при официальном декрете отца.

— Я уже 8 месяцев занимаюсь ребенком. Мы в семье решили, что так будет выгоднее. Во-первых, у меня это второй ребенок, а у жены — первый, — рассказывает Леонид. — Во-вторых, у меня заканчивался весной контракт, а у жены, наоборот, продлен на несколько лет. Есть разница: получить двух безработных в дом или одного, поэтому по окончанию контракта я уволился. Бабушку мы привлекать не собирались.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Леонид рассказывает, что окружающие были удивлены после того, как они с женой озвучили решение. Сейчас же все подшучивают по-доброму и напоминают при встрече, что читают заметки под хештегом #декретныйпапа.

— Воспитывать ребенка — сложно. Но новые технологии облегчают в разы мои задачи: есть посудомойка, стиральная машина, пылесос, памперсы стали минимизировать запахи, для папы появилась возможность виртуального общения. Благодаря этим удобствам большой нагрузки нет. Но обеспечение всеми условиями мы создали сами с помощью финансовой подготовки к рождению ребёнка. Без планирования семьям в Беларуси будет сложно. Извините, пособие около 150 евро в 21 веке — это смех.

Три недели назад Алексей Федоренко вынужденно вышел на работу спустя полтора года декретного отпуска.

— В первый год после рождения ребенка мы с женой вдвоем продолжали работать. Стали совмещать рабочий график и уход за ребенком. Получилось так, что я два дня смотрел за ребёнком, а потом столько же проводил на работе. На второй год мы приняли решение, что я уйду в декрет, а жена нашла более оплачиваемую деятельность. Так было финансово выгоднее, — объясняет Алексей. — Но я не почувствовал больших сложностей в декрете, потому что я и до этого много занимался ребенком.

Потом Алексею Федоренко пришлось опять выйти на работу, потому что у жены не стало официального трудоустройства.

— В Беларуси по закону мужчина может уйти в декрет только в том случае, если жена официально учится или работает. Я столкнулся с проблемой неравных прав: у нас, получается, все равно уход за ребенком — обязанность женщины. Ведь если бы я остался безработным, мать не обязана была бы идти работать, — рассказывает Алексей Федоренко. — Также у нас с женой украинское гражданство, из-за чего возникало много проблем с выплатами и документацией.

Для сравнения мы узнали подробности декретного отпуска и у отцов, которые давно ухаживали за ребенком. Сергей (имя изменено) был в декрете 18 лет назад.

— Моя жена в тот момент была студенткой, поэтому мне пришлось ухаживать за ребенком. Мне было выгоднее: я мог ещё дополнительно подрабатывать для обеспечения семьи. Было сложно с маленьким ребёнком, ведь первый год жизни очень непростой. Но трудности перекрывала радость от воспитания. Окружающие воспринимали мой выбор с недоумением и восхищением, потому что для нашей страны до сих пор отцовский декрет — исключение, а не правило. После окончания обучения мама ушла в декрет, я продолжил работать. Я считаю, и раньше, и сейчас декрет никому невыгоден из-за размера пособий.

Александр Большаков, наоборот, ухаживал за ребенком в последние два с половиной месяца до трехлетия дочери.

— Так получилось, что с рабочего места жены уволилась девушка, поэтому работать было некому. Жене предложили выйти досрочно. Дочь согласны были взять в сад только через 2.5 месяца, когда ей исполнилось бы 3 года. Тогда мы решили, что я буду смотреть за ребенком, — воспоминает Александр. — Сложностей с ребенком не возникало, потому что дочери было почти 3 года. Я даже отдохнул от тяжелого физического труда (Александр — строитель. — Прим. ред.) на работе. Я бы еще раз так посидел с двухлетним ребенком, — шутит Александр. — Знаете, я понимаю, почему отцы реже идут в декрет. На самом деле, матерям самим сложно уйти от своего ребенка сразу же на работу. У них большая привязанность друг к другу. Но отцы до сих пор сами не сильно стремятся, думаю.