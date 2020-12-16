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Общенациональная стачка пополнилась новыми героями
Источник материала: Хартия'97
Общенациональная стачка пополнилась новыми героями
Бастуют лучшие работники белорусских предприятий.
Вчера в ряды Общенациональной стачки вступили еще четверо отважных работников, пишет телеграм-канал
Стачком ОАО «Беларуськалия» пополнился двумя героями: ГРОЗ ПГУ-12 Березовского рудника Орлов Андрей и работник ВГСО Александр Игоревич.
Кстачке ОАО «Нафтан», завод «Полимир», присоединился аппаратчик пиролиза Домино Александр.
А к стачке БелЖД присоединился Попов Роман, главный диспетчер управления перевозками!
Приветствуем героев!
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Бастуют лучшие работники белорусских предприятий.
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