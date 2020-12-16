Источник материала: Хартия'97

В следующем году минимальная зарплата в Литве повысится до 642 евро 1 16.12.2020, 11:04

Это более чем в пять раз больше, чем в Беларуси.

В 2021 году минимальная зарплата в Литве вырастет с 607 евро (на руки 477 евро) до 642 евро (на руки 503), поскольку экономические показатели этому способствуют, пишет Delfi .

642 евро это 1970 рублей грязным, или 1544 рубля чистыми.

В понедельник также Министерство финансов Литвы сообщило, что средняя зарплата грязными составит 1475,9 евро или на 4,1% больше, чем в этом году.

Минимальная зарплата в Беларуси составляла с 1 января 375 рублей, с учетом индексации 388 рублей 42 копейки. По сегодняшнему курсу это 126,5 евро.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .