Источник материала: Хартия'97

Байден выдвинул на министерский пост своего соперника на выборах 1 16.12.2020, 10:41

5,820

Джо Байден

Это первый подобный случай в истории США.

Избранный президент США Джо Байден предложил на пост министра транспорта своего конкурента на прошедших выборах Пита Буттиджича. Об этом сообщает CNN .

Буттиджич был соперником Байдена по избирательной кампании внутри Демократической партии. В марте он выбыл из предвыборной гонки и официально поддержал кандидатуру Байдена на пост президента США.

Как отмечает телеканал, это первый случай в истории США, когда избранный президент предлагает назначить бывшего соперника в свою администрацию. Кроме того, в случае утверждения кандидатуры Буттиджича сенатом, он станет первым в американской истории открытым геем на посту министра.

В течение последних восьми лет Пит Буттиджич был мэром города Саут-Бенд в штате Индиана.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .