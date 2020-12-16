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Байден выдвинул на министерский пост своего соперника на выборах

16.12.2020 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Байден выдвинул на министерский пост своего соперника на выборах

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  • 16.12.2020, 10:41
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Байден выдвинул на министерский пост своего соперника на выборах
Джо Байден

Это первый подобный случай в истории США.

Избранный президент США Джо Байден предложил на пост министра транспорта своего конкурента на прошедших выборах Пита Буттиджича. Об этом сообщает CNN.

Буттиджич был соперником Байдена по избирательной кампании внутри Демократической партии. В марте он выбыл из предвыборной гонки и официально поддержал кандидатуру Байдена на пост президента США.

Как отмечает телеканал, это первый случай в истории США, когда избранный президент предлагает назначить бывшего соперника в свою администрацию. Кроме того, в случае утверждения кандидатуры Буттиджича сенатом, он станет первым в американской истории открытым геем на посту министра.

В течение последних восьми лет Пит Буттиджич был мэром города Саут-Бенд в штате Индиана.

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