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Виталий Гурков записал мощное видеообращение к силовикам
Источник материала: Хартия'97
Виталий Гурков записал мощное видеообращение к силовикам
Многократный чемпион мира по кикбоксингу призвал подписать открытое обращение за новые президентские выборы.
Виталий Гурков
«То, что происходит в нашей стране, не имеет никаких примеров. На Беларусь напали люди, которые приняли присягу охранять свой народ, поддерживать порядок и защищать соотечественников. На Беларусь напали вы. Вы бегаете по дворам с дубинами, бьете стариков и детей, студентов и врачей. Я уверен, тот, кто считает себя настоящим мужчиной и воином, не так представлял свою доблестную службу», — сказал Гурков.
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Многократный чемпион мира по кикбоксингу призвал подписать открытое обращение за новые президентские выборы.
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