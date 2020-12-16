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Виталий Гурков записал мощное видеообращение к силовикам

16.12.2020 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Виталий Гурков записал мощное видеообращение к силовикам

  • 16.12.2020, 10:38
  • 2,730
Виталий Гурков записал мощное видеообращение к силовикам
Виталий Гурков

Многократный чемпион мира по кикбоксингу призвал подписать открытое обращение за новые президентские выборы.

Виталий Гурков записал мощное видеообращение к тем силовикам, которые еще не забыли, что такое честь мундира. Многократный чемпион мира по кикбоксингу призвал сотрудников силовых структур подписать открытое обращение силовиков за новые президентские выборы.

«То, что происходит в нашей стране, не имеет никаких примеров. На Беларусь напали люди, которые приняли присягу охранять свой народ, поддерживать порядок и защищать соотечественников. На Беларусь напали вы. Вы бегаете по дворам с дубинами, бьете стариков и детей, студентов и врачей. Я уверен, тот, кто считает себя настоящим мужчиной и воином, не так представлял свою доблестную службу», — сказал Гурков.

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Многократный чемпион мира по кикбоксингу призвал подписать открытое обращение за новые президентские выборы.
 
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