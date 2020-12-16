Источник материала: Хартия'97

Крах российской дипломатии: Кремль теряет влияние в Боснии 6 16.12.2020, 10:30

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Кульминация скандала произошла 15 декабря.

Дипломатический скандал, который Лавров спровоцировал в Боснии и Герцеговине, продемонстрировал, что сейчас российская дипломатия, потеряв рычаги влияния на судьбу сербов в регионе, может только провоцировать ссоры между соседними народами Балкан, пишет depo.ua .

Прошло три месяца после того, как пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова одной блестящей «шуткой» вызвала скандал между Белградом и Москвой, как российская дипломатия вновь оказалась в центре дипломатического конфликта на Балканах. Правда, на этот раз режиссером выступил российский министр иностранных дел Сергей Лавров лично.

Кульминация этого скандала произошла 15 декабря, когда члены президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич и Шефик Джаферович, представляющие хорватскую и мусульманскую общины Боснии и Герцеговины, отказались встречаться с Лавровым. Президиум, который порой еще переводят как «президентство» Боснии и Герцеговины — это интереснейший коллективный высший орган исполнительной, а не законодательной власти. Куда избирают одновременно трех представителей — по одному от сербов, боснийцев и хорватов. И те потом правят неким «Триумвиратом».

При этом, если почитать российскую прессу, создается впечатление, что боснийские избранники устроили Кремлю демонстративный демарш исключительно из-за собственного скверного характера. Поскольку, комментируя их неявки, Лавров заявлял, что случилось это из-за «принципиальной и твердой поддержки Россией Дейтонских соглашений».

Что вызывает определенный разрыв шаблона — поскольку именно Дейтонские мирные соглашения 1995 года прекратили кровопролитие на Балканах и определили архитектуру современной Боснии и Герцеговины. Если кто-то и не очень доволен соглашением — это сербы, которые рассчитывали на большее, чем им досталось. Поэтому идея о том, что боснийские мусульмане и хорваты вдруг обиделись на кого-то из-за поддержки Дейтонских соглашений, кажется как минимум странной. Впрочем, если почитать местные СМИ, все становится на свои места. Поскольку перед тем, как встретиться (точнее — не встретиться) с членами президиума, из которых на встречу прибыл только представитель сербов, Милорад Додик, Лавров еще успел провести встречу с тем же Додиком в отдельном формате. Во время встречи глава МИД РФ ничего не говорил о Дейтонских условиях. Он просто сидел на фоне флагов России и Республики Сербской. Которая, по условиям тех самых Дейтонских соглашений, является не самостоятельным государством, а частью Боснии и Герцеговины. В дополнение Лавров приветствовал резолюцию парламента несамостоятельной Республики Сербской о военном нейтралитете Боснии и Герцеговины. В то время как две другие части того же государства выступают за усиленную евроинтеграцию и членство в НАТО.

На пресс-конференции представитель хорватской части Боснии и Герцеговины Комшич отметил, эти шаги Лаврова были запланированным недружественным жестом. «Всем понятно, что Лавров, министр иностранных дел России — … человек с большим опытом и знаниями … Это тот, чьи шаги полностью спланированы. Это сообщения не личные, а страны, которую он представляет. Отсутствие флага на встрече с Додиком не является ошибкой протокола. Мы воспринимаем это как унижение и отрицание институтов страны, которую он приехал посещать», — сказал член президиума от хорватов. Отметив при том, что решение в отношении военного нейтралитета или интеграции в НАТО может принимать только все правительство Боснии и Герцеговины совместно, а не представители Республики Сербской на пару с Лавровым.

В целом, вся эта боснийская история оставляет после себя одно-единственное послевкусие. В условиях экономического и системного кризиса на России Кремль потерял возможность предоставлять какую-то адекватную поддержку сербам на Балканах. И все, к чему сводится нынешняя миссия российской дипломатии в регионе — это стимуляция реваншистских настроений среди сербов, и провокация мелких ссор между соседними народами, которые не так уж и давно начали процесс примирения после кровавой войны. В этом месте возникает закономерный вопрос — действительно ли балканским сербам так нужны подобные «союзники»? Хотелось бы верить, что на следующую встречу с Лавровым из трех «Сопрезиденто » Боснии не придет ни один.

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