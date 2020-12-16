ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мозырский НПЗ увеличил поставки битума в Украину на 40%

16.12.2020 11:21 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Мозырский НПЗ в текущем году увеличил отгрузки битума на украинский рынок на 40%, до 410 тыс. т.

Об этом в ходе онлайн-семинара «Битум: технологии и снабжение» сообщил замгендиректора завода Олег Протасов, передает enkorr.ua.

«Рост производства стал возможным благодаря, в первую очередь, украинскому рынку, который уже потребил 410 тыс. т. Поэтому он для нас безусловно является ключевым экспортным направлением», – заявил топ-менеджер.

По словам Протасова, в 2020 г. завод произведет рекордные 582 тыс. т дорожных битумов, что на 12% больше по сравнению с предыдущим годом. Доля экспортируемого в Украину битума вырастет с 56% до более чем 70% от общего объема произведенного МНПЗ битума.

По данным «Консалтинговой группы «А-95», на МНПЗ приходится 36% украинского рынка битума.

Протасов сообщил, что за последние годы существенно изменилось соотношение доставок битума по железной дороге и автотранспортом в пользу последнего. При этом рекорд суточной отгрузки составил 3 200 т.

«Если в 2015 г. доля железнодорожных отгрузок составляла 40%, то в 2020 г. она уменьшилась до 10%», – отметил он.

В январе-ноябре 2020 года поставки дорожного битума на украинский рынок составили 1,116 млн т, что является абсолютным рекордом в истории независимой Украины.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мозырский НПЗ в текущем году увеличил отгрузки битума на украинский рынок на 40%, до 410 тыс. т.
 
Новости дня
Новости разные
 
Редактора Onliner оштрафовали на 30 базовых
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика