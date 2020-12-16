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Twitter закрывает Periscope после покупки сервиса Squad

16.12.2020 11:21 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Социальная сеть Twitter прекратит работу приложения для видеотрансляций Periscope с 31 марта 2021 года после того, как в декабре объявила о покупке сервиса совместных трансляций Squad.

Компания уже отключила возможность создавать новые аккаунты Periscope без привязки к Twitter. Ключевые функции Periscope — создание и просмотр трансляций — уже встроены в мобильное приложение Twitter.

При этом регистрация в Periscope позволяла покупать платные жетоны и отправлять стримерам «суперсердечки», которые участники партнерской программы затем могли обменивать на денежное вознаграждение. Periscope уже отключила возможность покупать жетоны.

Разработчики Periscope сообщили, что на протяжении последней пары лет популярность сервиса падала, а стоимость поддержки приложения в будущем бы только росла.

Periscope вышел в 2015 году, годом позднее его функции появились в приложении Twitter. Это служба потокового вещания видео через специализированные приложения для Android и iOS. Пользователи Periscope могут размещать сообщения в службе микроблогов Twitter со ссылкой на онлайн-трансляцию, видео можно сделать доступным только конкретным пользователям.

 
 
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Социальная сеть Twitter прекратит работу приложения для видеотрансляций Periscope с 31 марта 2021 года после того, как в декабре объявила о покупке сервиса совместных...
 
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