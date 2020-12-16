﻿ Скандал! Представитель FIS Андреа Ринальди на фоне санкций МОК приехал в Минск и обсуждал соревнования по лыжной акробатике. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Скандал! Представитель FIS Андреа Ринальди на фоне санкций МОК приехал в Минск и обсуждал соревнования по лыжной акробатике

16.12.2020 11:29 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорусский фонд спортивной солидарности (Belarusian Sport Solidarity Foundation, BSSF) удивлен визитом директора соревнований по фристайлу Международной федерации лыжного спорта (FIS) Андреа Ринальди в Минск.

Скандал! Представитель FIS Андреа Ринальди на фоне санкций МОК приехал в Минск и обсуждал соревнования по лыжной акробатике
Представитель FIS посетил Беларусь 15 декабря. В штаб-квартире НОК он встречался с руководством белорусского Олимпийского комитета, в том числе с вице-президентом Виктором Лукашенко, против которого действуют не только политические санкции ЕС, США и ряда других стран, но и санкции МОК.

Также он посещал РЦОП по фристайлу в Минске и Республиканский центр олимпийской подготовки "Раубичи". Ринальди обсуждал подготовку Беларуси к этапам Кубков мира и Европы 2021 года по лыжной акробатике.

BSSF напоминает, что весь исполком Национального олимпийского комитета Беларуси недавно попал под санкции МОК.

"BSSF выражает свое удивление и считает недопустимыми любые контакты с попавшими под санкции членами НОК Беларуси, поскольку с их стороны нет никакой реакции на репрессии в отношении белорусских спортсменов (всего уже известно как минимум о 70 попавших под респрессии спортсменах). 

Стоит напомнить, что переговоры с НОК Беларуси состоялись сразу на фоне двух громких событий: 

- во-первых, ранее МОК рекомендовал прекратить в Беларуси любые мероприятия, связанные с Олимпийскими играми. Этап кубка мира по фристайлу, проведение которого в Беларуси обсуждали члены НОК и представитель FIS, является этапом олимпийской квалификации. 

Таким образом, эта встреча и возможное проведение этапа кубка мира идут вразрез с решением МОК.

- во-вторых, Белорусский фонд спортивной солидарности на днях отослал в МОК и FIS обращение о репрессиях против главного тренера сборной Беларуси по фристайлу Николая Козеко и фристайлистки Александры Романовской.

Оба они подписались под письмом спортсменов за новые честные выборы и против насилия силовиков. 

После подписания письма Казеко лишили стипендии, затребовали вернуть деньги за 11 месяцев работы и ограничили возможность работы с командой. Романовскую после подписания письма исключили из состава национальной сборной.

"Белорусский фонд спортивной солидарности призывает спортивных функционеров всего мира воздержаться от любых контактов с действующими спортивными чиновниками Беларуси до изменения политики белорусских властей в отношении спортсменов", — говорится в заявлении.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский фонд спортивной солидарности (Belarusian Sport Solidarity Foundation, BSSF) удивлен визитом директора соревнований по фристайлу Международной федерации лыжного спорта...
 
Новости дня
Новости разные
 
MacBook Air на M1 не оставил Windows на ARM ни шанса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика