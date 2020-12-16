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#ягуляю: Мингорисполком планирует праздничные гуляния на Новый год
Источник материала: Партизан
На оперативном совещании в Мингорисполкоме накануне обсуждались городские планы на новогодние праздники. Среди прочего сттоличные власти планируют и народные гуляния, сообщает пресс-служба Мингорисполкома.
В целом городские власти запланировали более 130 мероприятий, в том числе театрализованные представления на Октябрьской площади и площади Свободы, а также ярмарки и гуляния.
Обещают и фейерверк, который планируют запустить в 1.30 1 января в Александровском сквере.
Время работы общественного транспорта будет продлено - метро закроется в 3 ночи, верхний транспорт будет работать до 4 утра.
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На оперативном совещании в Мингорисполкоме накануне обсуждались городские планы на новогодние праздники. Среди прочего сттоличные власти планируют и народные...
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