ягуляю: Мингорисполком планирует праздничные гуляния на Новый год









В целом городские власти запланировали более 130 мероприятий, в том числе театрализованные представления на Октябрьской площади и площади Свободы, а также ярмарки и гуляния.





Обещают и фейерверк, который планируют запустить в 1.30 1 января в Александровском сквере.





Время работы общественного транспорта будет продлено - метро закроется в 3 ночи, верхний транспорт будет работать до 4 утра.