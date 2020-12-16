Источник материала: UDF



Прохор Шаляпин. Фото:instagram.com/shalyapin_official/

«Спрос рождает предложение», – сказал английский экономист Джон Мейнард Кейнс.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Должна начать с себя»: Шаляпин набросился на Шукшину за критику ток-шоу Прохор Шаляпин считает, что Марии следует обратить внимание, в первую очередь, на свою семью.

На дняхвысказалась о ток-шоу типа «Пусть говорят», «На самом деле» и «Прямой эфир». По мнению актрисы, такие передачи являются безнравственными и пошлыми. Она выступила за создание альтернативного телевидения, где будут показывать полезный контент.считает, что Марии следует обратить внимание, в первую очередь, на свою семью. Мол, ее мать– частый гость таких ток-шоу. «Все, кто призывают к морали, должны начать с себя», – считает певец, который тоже часто появляется на подобных передачах.Кроме того, Шаляпин объяснил, почему на федеральных каналах много скандальных шоу. Как он заметил, люди просто не смотрят другие передачи. Практика показывает, что телезрители переключают канал, если в эфире идут научно-познавательные выпуски типа «В мире животных».Именно поэтому высказывание Марии Шукшиной Прохор Шаляпин воспринял как попытку пропиариться. Певец также считает, что актриса и ее мать уже давно очернили имя великого