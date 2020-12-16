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«Должна начать с себя»: Шаляпин набросился на Шукшину за критику ток-шоу

16.12.2020 11:31 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Должна начать с себя»: Шаляпин набросился на Шукшину за критику ток-шоу
Прохор Шаляпин. Фото:instagram.com/shalyapin_official/
Прохор Шаляпин нелестно отозвался о Марии Шукшиной, которая раскритиковала российское телевидение. Певец считает, что актриса не имеет право говорить о морали.

На днях Мария Шукшина высказалась о ток-шоу типа «Пусть говорят», «На самом деле» и «Прямой эфир». По мнению актрисы, такие передачи являются безнравственными и пошлыми. Она выступила за создание альтернативного телевидения, где будут показывать полезный контент.

Прохор Шаляпин считает, что Марии следует обратить внимание, в первую очередь, на свою семью. Мол, ее мать Лидия Федосеева-Шукшина – частый гость таких ток-шоу. «Все, кто призывают к морали, должны начать с себя», – считает певец, который тоже часто появляется на подобных передачах.

Кроме того, Шаляпин объяснил, почему на федеральных каналах много скандальных шоу. Как он заметил, люди просто не смотрят другие передачи. Практика показывает, что телезрители переключают канал, если в эфире идут научно-познавательные выпуски типа «В мире животных».

«Спрос рождает предложение», – сказал английский экономист Джон Мейнард Кейнс.


Именно поэтому высказывание Марии Шукшиной Прохор Шаляпин воспринял как попытку пропиариться. Певец также считает, что актриса и ее мать уже давно очернили имя великого Василия Шукшина.
 
 
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Прохор Шаляпин считает, что Марии следует обратить внимание, в первую очередь, на свою семью.
 
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