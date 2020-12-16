Редактора Onliner оштрафовали на 30 базовых

Источник материала: Ежедневник

Onliner.by

В суде Московского района Минска рассмотрели дело выпускающего редактора Onliner.by Николай Градюшко. По данным Onliner.by, их сотрудника оштрафовали на 30 базовых (810 рублей).

Николая Градюшко задержали 13 декабря рядом с домом. Из Московского РУВД его перевели на Окрестина.

Как пишет Onliner.by, сейчас Николай находится на Окрестина, суд проходит по Skype. Градюшко судят по статье 23.34 КоАП. Николай вину не признал и пояснил, что ходил в магазин.

По словам свидетеля из МВД, Градюшко принимал активное участие в шествии на улице Чечота, выкрикивал лозунги.

Николая Градюшко признали виновным по ч. 1 ст. 23.34 КоАП и назначил ему штраф 30 базовых (810 рублей).