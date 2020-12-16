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Редактора Onliner оштрафовали на 30 базовых
16.12.2020 11:33 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Onliner.by
В суде Московского района Минска рассмотрели дело выпускающего редактора Onliner.by Николай Градюшко. По данным Onliner.by, их сотрудника оштрафовали на 30 базовых (810 рублей).
Николая Градюшко задержали 13 декабря рядом с домом. Из Московского РУВД его перевели на Окрестина.
Как пишет Onliner.by, сейчас Николай находится на Окрестина, суд проходит по Skype. Градюшко судят по статье 23.34 КоАП. Николай вину не признал и пояснил, что ходил в магазин.
По словам свидетеля из МВД, Градюшко принимал активное участие в шествии на улице Чечота, выкрикивал лозунги.
Николая Градюшко признали виновным по ч. 1 ст. 23.34 КоАП и назначил ему штраф 30 базовых (810 рублей).
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В суде Московского района Минска рассмотрели дело выпускающего редактора Onliner.by Николай Градюшко. По данным Onliner.by, их сотрудника оштрафовали на 30 базовых (810...
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