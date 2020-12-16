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Кто такая Джули Фишер? Эксперт оценил, чего ждать от нового посла США в Минске
16.12.2020 11:41 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Собеседник Sputnik считает Фишер "очень интересной личностью", которая к тому же хорошо знакома с восточно-европейским и постсоветским регионом как в силу образования, так и в силу предыдущего дипломатического опыта.
"В Госдепартаменте США есть ― на наше ухо звучит несколько странно ― заместитель заместителя, и вот на сегодняшний день Джули Фишер является заместителем этого заместителя госсекретаря по Западной Европе и ЕС, она курирует эти направления, до этого она занимала должность замглавы миссии США в НАТО, а еще раньше ― технические и организационные должности, она хороший организатор", ― рассказывает Потапейко.
Кроме того, по словам собеседника Sputnik, новая глава диппредставительства в Беларуси "довольно аполитична, что хорошо для белорусской стороны", кроме того, у нее есть опыт работы в посольствах в Москве, Киеве и Тбилиси. Также Фишер неплохо владеет русским, французским и грузинским языками.
"Она политолог. Она защищала диплом в университете Северной Каролины по русским и восточноевропейским исследованиям, то есть она специалист по региону… Достаточно техническая фигура. Но и опыт работы в Москве, Киеве и Тбилиси говорит о том, что США подошли к выбору посла взвешенно и активно. Видимо, она имеет определенный опыт в таких непростых для Вашингтона странах", ― рассуждает эксперт.
© REUTERS / JOSHUA ROBERTS
16 декабря Сенат США утвердил Джули Фишер на должность посла в Беларуси, такая информация стала известна по итогам заседания верхней палаты американского законодательного органа. Пока же дата прибытия нового американского посла в Минск не уточняется.
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Хороший организатор, причем довольно аполитичный ― о личности Джули Фишер, утвержденной американским Сенатом на должность посла в Беларуси, рассуждает...
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