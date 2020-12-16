Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Кто такая Джули Фишер? Эксперт оценил, чего ждать от нового посла США в Минске

Собеседник Sputnik считает Фишер "очень интересной личностью", которая к тому же хорошо знакома с восточно-европейским и постсоветским регионом как в силу образования, так и в силу предыдущего дипломатического опыта.

"В Госдепартаменте США есть ― на наше ухо звучит несколько странно ― заместитель заместителя, и вот на сегодняшний день Джули Фишер является заместителем этого заместителя госсекретаря по Западной Европе и ЕС, она курирует эти направления, до этого она занимала должность замглавы миссии США в НАТО, а еще раньше ― технические и организационные должности, она хороший организатор", ― рассказывает Потапейко.

Кроме того, по словам собеседника Sputnik, новая глава диппредставительства в Беларуси "довольно аполитична, что хорошо для белорусской стороны", кроме того, у нее есть опыт работы в посольствах в Москве, Киеве и Тбилиси. Также Фишер неплохо владеет русским, французским и грузинским языками.

"Она политолог. Она защищала диплом в университете Северной Каролины по русским и восточноевропейским исследованиям, то есть она специалист по региону… Достаточно техническая фигура. Но и опыт работы в Москве, Киеве и Тбилиси говорит о том, что США подошли к выбору посла взвешенно и активно. Видимо, она имеет определенный опыт в таких непростых для Вашингтона странах", ― рассуждает эксперт.

Напомним, полноценные дипломатические отношения между Беларусью и США отсутствовали на протяжении 12 лет, с тех пор как в 2008 году были расширены американские санкции, глава американского диппредставительства Карен Стюарт уехала из Минска после того, как из США был отозван Михаил Хвостов, на тот момент занимавший должность посла США, а ранее бывший министром иностранных дел Беларуси. С тех пор посольства в обеих странах возглавляли временные поверенные.

16 декабря Сенат США утвердил Джули Фишер на должность посла в Беларуси, такая информация стала известна по итогам заседания верхней палаты американского законодательного органа. Пока же дата прибытия нового американского посла в Минск не уточняется.

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