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Безъядерное Рождество: как превратить АЭС в ярмарку

16.12.2020 11:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

В немецком Калкаре, почти на границе с Нидерландами, градирня электростанции засияла яркими огнями - здесь открылась рождественская ярмарка. Гости могут проехать на машине 2,5 километра мимо украшенной и освещенной зимней "Страны чудес" с 300 елями и искусственным снегом на обширной территории недостроенной АЭС.

© REUTERS / ARND WIEGMANN
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АЭС в городе Калькаре начали строить еще в 1972 году, но встретили ожесточенное сопротивление местных жителей. Строительство сопровождалось митингами и демонстрациями. Через несколько лет после аварии на Чернобыльской АЭС электростанцию, которая была уже практически готова, законсервировали. И вскоре она превратилась в "Страну чудес".

Парк Wunderland Kalkar занимает площадь в 546 тысяч квадратных метров. Здесь находятся около 40 различных аттракционов: американские горки, колесо обозрения, карусели, а также четыре кинозала, несколько теннисных кортов, фитнес-центр и музей. Внутри градирни установлена детская карусель, а на ее внешней стене – площадка для скалолазания.

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Теги: Гомель
 
 
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Самый необычный парк аттракционов в мире украсили к Рождеству и открыли для посетителей на автомобилях.
 
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