Как распознать фейковую информацию и как на нее реагировать СМИ

Источник материала: Sputnik Беларусь

Во время сложных общественно-политических конфликтов в СМИ и социальных сетях часто появляется информация, не соответствующая действительности. Информационное пространство наполняется так называемыми "фейковыми" новостями.

Как противодействовать фейкам? Почему важна оперативная реакция на информационные вбросы? Какова роль СМИ и технологий информационных войн в контексте событий, происходящих в странах Ближнего зарубежья?

На эти и другие вопросы отвечают гости видеомоста:

профессор факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова Андрей МАНОЙЛО;

участник информационных операций КГБ СССР за рубежом, руководитель направления журналистских расследований портала Вбросам.нет Анатолий ПЕТРЕНКО;

аналитик Центра военно-политической журналистики, топ-блогер "Живого Журнала" ("Рупор тоталитарной пропаганды") Борис РОЖИН.

Свои вопросы вы можете прислать:

p.antonov@sputniknews.com ,

тел +375 (29) 550 06 31 ( Telegram ), + 375 29 676 02 59 (Viber и WhatsApp).

Павел Антонов

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