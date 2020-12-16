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Как распознать фейковую информацию и как на нее реагировать СМИ

16.12.2020 11:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Во время сложных общественно-политических конфликтов в СМИ и социальных сетях часто появляется информация, не соответствующая действительности. Информационное пространство наполняется так называемыми "фейковыми" новостями

Как противодействовать фейкам? Почему важна оперативная реакция на информационные вбросы? Какова роль СМИ и технологий информационных войн в контексте событий, происходящих в странах Ближнего зарубежья?

На эти и другие вопросы отвечают гости видеомоста:

  • профессор факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова Андрей МАНОЙЛО;
  • участник информационных операций КГБ СССР за рубежом, руководитель направления журналистских расследований портала Вбросам.нет Анатолий ПЕТРЕНКО;
  • аналитик Центра военно-политической журналистики, топ-блогер "Живого Журнала" ("Рупор тоталитарной пропаганды") Борис РОЖИН.

Свои вопросы вы можете прислать:

p.antonov@sputniknews.com,

тел +375 (29) 550 06 31 (Telegram), + 375 29 676 02 59 (Viber и WhatsApp). 

Павел Антонов

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Теги: Новости
 
 
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