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Как распознать фейковую информацию и как на нее реагировать СМИ
16.12.2020 11:41 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Во время сложных общественно-политических конфликтов в СМИ и социальных сетях часто появляется информация, не соответствующая действительности. Информационное пространство наполняется так называемыми "фейковыми" новостями.
Как противодействовать фейкам? Почему важна оперативная реакция на информационные вбросы? Какова роль СМИ и технологий информационных войн в контексте событий, происходящих в странах Ближнего зарубежья?
На эти и другие вопросы отвечают гости видеомоста:
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Павел Антонов
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