«Стыдно было сказать взрослым мужикам, что я пекарь». Зумер Никита Терлюкевич

Источник материала: Onliner

Совместно с городским фестивалем FSP и Samsung Galaxy Note20 Ultra мы продолжаем проект, в котором представители поколения Z (родившиеся с 1995 по 2010 год) представят свое видение мира. Постараемся затронуть широкий спектр интересов этих ребят: мода, технологии, спорт, искусство, культура, бизнес, семья. Желающих рассказать о себе нашлось более трехсот, мы выбрали наиболее интересных и записали видеосюжеты. Каждый из них — история отдельного зумера, характеризующая поколение в целом.

Вот лишь некоторые цитаты из этого видеомонолога:

Я сказал маме о том, что я пекарь. Говорил, что пошел на работу и хочу попробовать. Реакция была нормальная, спокойная: «Ну давай-давай, попробуй». А ведь я в буквальном смысле не мог приготовить ничего. Ну, яичницу максимум. Мама думала, что это что-то несерьезное. А отцу я не говорил, потому что он максимально отрешен от этого. Я готовлю миндальные круассаны и привожу домой, а он говорит: «Нормально». На следующий день покупает булку с маком и тоже говорит: «Нормально».

До этого у меня всегда были брутальные профессии и я всегда работал с дядьками постарше. Знакомым, которые старше меня на 10—15 лет, стыдно было сказать, чем я занимаюсь — мне кажется, это стереотип. Сказать взрослым мужчинам, что я пекарь? Поэтому говорил только самым близким людям, и у всех была одинаковая реакция: «Как же это офигенно!»

Я кайфую от работы руками. Я должен понимать все не только визуально, но и тактильно. В Instagram были периодически комментарии: я испек круассан, а человек пишет, что это делала машина. А я такой: «Нет, это делали руки». Моя работа — это искусство. Я не понимаю «Черный квадрат» Малевича, но понимаю красиво сфотографированный десерт.

Моя работа дает мне возможность путешествовать: расширять кругозор, видеть других людей и другие места. Недавно я ездил в Москву, Волгоград, а оттуда — в Чечню. Очень крутые поездки, я вернулся в такой эйфории! Люди, кухня, история, менталитет… После этой поездки у меня появились новые силы и новый интерес к профессии.

В детстве я занимался нумизматикой и собирал монеты. Мне просто было интересно прикоснуться к чему-то с историей. А однажды меня пригласил заняться археологией с металлоискателем товарищ. Эмоции переполняли! Вроде идешь по полю в сапогах уставший, потому что несешь на себе оборудование… Но вдруг у тебя что-то начинает звенеть. Сразу адреналин! Первая находка — монета, которой было 150—200 лет. Это очень крутая история.

Когда ты думаешь, что знаешь все, то расслабляешься. Тебя уже не стимулирует работа, интересы. Я сталкивался с ребятами младше меня, которые только начинали. Спустя два года вижу, что парень уже наступает на пятки и тоже делает круто. Либо я начинаю делать что-то новое, ищу новый формат, либо спустя какое-то время останусь позади.

У меня достаточно «движовые» родители, и я не могу сказать, что сильно от них отличаюсь. У них есть увлечения, интересы, и они делают что-то каждый день. Наше поколение отличается, наверное, информационным фоном. У родителей было немножко иначе, и они более прямолинейно шли к цели. У моего отца в молодости был «хаер», косуха — и он так двигался. Я сталкивался с парнем с длинными волосами и пробитыми губами, который не был похож на сильного духом человека. А у родителей все было четко.

Этот проект мы реализуем совместно с Samsung Galaxy Note20 Ultra — смартфоном нового уровня съемки, позволяющим увидеть детали, которые раньше заметить было невозможно. Снимайте в революционном разрешении 8K и получайте сверхчеткие фотографии высокого качества прямо из видео. Откройте новую главу в истории мобильных устройств.

Спецпроект подготовлен при поддержке ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани», УНП 7703608910.

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