В России хотят построить супертяжелую ракету в два раза мощнее «Протона»

Источник материала: Onliner

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что ракета-носитель «Ангара-А5В» окажется вдвое мощнее «Протона» и закроет все потребности госкорпорации на десятилетие вперед. Рогозин напомнил, что уже начались работы над двигателем РД-0150 для ракеты «Ангара-А5В», передает «РИА Новости».

«Это еще не сверхтяж, но уже супертяж, способный решить все наши задачи до 2032 года», — цитирует Рогозина информационное агентство.

Ранее сообщалось, что «Ангара-А5В» сможет выводить на низкую околоземную орбиту около 200 километров 37 тонн груза. «Протон» в последних модификациях способен доставить на эту же высоту около 23 тонн.

Глава госкорпорации «Роскосмос» также сообщил о двух планируемых в 2021 году пусках ракет семейства «Ангара».