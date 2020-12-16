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В России хотят построить супертяжелую ракету в два раза мощнее «Протона»

16.12.2020 11:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что ракета-носитель «Ангара-А5В» окажется вдвое мощнее «Протона» и закроет все потребности госкорпорации на десятилетие вперед. Рогозин напомнил, что уже начались работы над двигателем РД-0150 для ракеты «Ангара-А5В», передает «РИА Новости».

«Это еще не сверхтяж, но уже супертяж, способный решить все наши задачи до 2032 года», — цитирует Рогозина информационное агентство.

Ранее сообщалось, что «Ангара-А5В» сможет выводить на низкую околоземную орбиту около 200 километров 37 тонн груза. «Протон» в последних модификациях способен доставить на эту же высоту около 23 тонн.

Глава госкорпорации «Роскосмос» также сообщил о двух планируемых в 2021 году пусках ракет семейства «Ангара».

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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что ракета-носитель «Ангара-А5В» окажется вдвое мощнее «Протона» и закроет все потребности госкорпорации на...
 
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