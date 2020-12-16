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В России хотят построить супертяжелую ракету в два раза мощнее «Протона»
Источник материала: Onliner
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что ракета-носитель «Ангара-А5В» окажется вдвое мощнее «Протона» и закроет все потребности госкорпорации на десятилетие вперед. Рогозин напомнил, что уже начались работы над двигателем РД-0150 для ракеты «Ангара-А5В»,
«Это еще не сверхтяж, но уже супертяж, способный решить все наши задачи до 2032 года», — цитирует Рогозина информационное агентство.
Ранее сообщалось, что «Ангара-А5В» сможет выводить на низкую околоземную орбиту около 200 километров 37 тонн груза. «Протон» в последних модификациях способен доставить на эту же высоту около 23 тонн.
Глава госкорпорации «Роскосмос» также сообщил о двух планируемых в 2021 году пусках ракет семейства «Ангара».
рефлектор Ньютона, диаметр: 406 мм, фокусное расстояние: 1829 мм, относительное отверстие: 1/4.5, Добсона монтировка, окуляры 26 мм
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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что ракета-носитель «Ангара-А5В» окажется вдвое мощнее «Протона» и закроет все потребности госкорпорации на...
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