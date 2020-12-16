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Водитель Audi Q7 после «500 грамм текилы» врезался в милицейскую Lada (видео)

16.12.2020 11:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В воскресенье, 13 декабря, наряд ОСВ ДПС «Дельта» прибыл в деревню Коробчицы для оформления ДТП. Сотрудниками было установлено, что 47-летний житель деревни Коробчицы, управляя Audi Q7, при выезде с улицы Раскошной на улицу Мира совершил наезд на стоящий милицейский автомобиль Lada.

Опрос водителя был снят на видео. «Мне машина дороже, чем твое вообще все это: писанина и все твое это», — заявил он инспектору.

— В ходе оформления процессуальных документов у водителя Audi Q7 были выявлены очевидные признаки алкогольного опьянения: шаткая походка, несвязанная речь, замедленные действия, — сообщили в ГАИ Гродненской области. — Это подтвердило медицинское освидетельствование: в парах выдыхаемого воздуха содержание алкоголя более чем в шесть раз превысило допустимое значение.

В Госавтоинспекции также рассказали, что в протоколе опроса мужчина указал, что «выпил 500 грамм текилы и поехал к другу».

— В настоящее время ему грозит внушительный штраф и лишение права управления за езду в нетрезвом состоянии, а также штраф за отсутствие на автомобиль допуска к участию в дорожном движении, — отметили в ГАИ.

Водитель Audi Q7 после «500 грамм текилы» врезался в милицейскую Lada (видео)

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В воскресенье, 13 декабря, наряд ОСВ ДПС «Дельта» прибыл в деревню Коробчицы для оформления ДТП. Сотрудниками было установлено, что 47-летний житель деревни...
 
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