Белорус пытался побороть снеговика в центре Полоцка. Разнимать их приехали силовики

Источник материала: Onliner

За этим занятием мужчину застукали вчера примерно в 4 утра около площади Свободы в Полоцке. Кто-то из горожан позвонил в милицию и рассказал о сражении неизвестного с фигурой, установленной в центре города. Когда силовики приехали по вызову, мужчина прыгал по снеговику. Объяснить причину нападения 30-летний житель Бреста не смог.





Как сообщается на сайте МВД, нападавший был пьян. Он приехал в самый древний город Беларуси и почему-то решил устроить поединок. Его доставили в специализированный изолятор Полоцкого РОВД. Сейчас милиция проводит проверку по факту хулиганства и причинения вреда имуществу.