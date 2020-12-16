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Белорус пытался побороть снеговика в центре Полоцка. Разнимать их приехали силовики

16.12.2020 11:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

За этим занятием мужчину застукали вчера примерно в 4 утра около площади Свободы в Полоцке. Кто-то из горожан позвонил в милицию и рассказал о сражении неизвестного с фигурой, установленной в центре города. Когда силовики приехали по вызову, мужчина прыгал по снеговику. Объяснить причину нападения 30-летний житель Бреста не смог.

Белорус пытался побороть снеговика в центре Полоцка. Разнимать их приехали силовики

Как сообщается на сайте МВД, нападавший был пьян. Он приехал в самый древний город Беларуси и почему-то решил устроить поединок. Его доставили в специализированный изолятор Полоцкого РОВД. Сейчас милиция проводит проверку по факту хулиганства и причинения вреда имуществу.

 
Теги: Брест
 
 
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За этим занятием мужчину застукали вчера примерно в 4 утра около площади Свободы в Полоцке. Кто-то из горожан позвонил в милицию и рассказал о сражении неизвестного...
 
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