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Белорус пытался побороть снеговика в центре Полоцка. Разнимать их приехали силовики
Источник материала: Onliner
За этим занятием мужчину застукали вчера примерно в 4 утра около площади Свободы в Полоцке. Кто-то из горожан позвонил в милицию и рассказал о сражении неизвестного с фигурой, установленной в центре города. Когда силовики приехали по вызову, мужчина прыгал по снеговику. Объяснить причину нападения 30-летний житель Бреста не смог.
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За этим занятием мужчину застукали вчера примерно в 4 утра около площади Свободы в Полоцке. Кто-то из горожан позвонил в милицию и рассказал о сражении неизвестного...
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