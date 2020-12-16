Количество убыточных организаций в Минске выросло почти на 40%

По данным главного статистического управления Минска, количество убыточных организаций столицы в январе-октябре 2020 года по сравнению с таким же периодом 2019-го увеличилось с 235 до 325 (на 38,3%), их удельный вес — с 16 до 22,1%.





Чистая прибыль организаций на 1 ноября 2020 года составила 2 млрд 985 млн рублей, что на 12% меньше, чем за аналогичный прошлогодний период.

Прибыль до налогообложения составила 3 млрд 877,2 млн рублей (на 9,7% меньше).

Прибыль от реализации выросла на 18,9% до 6 млрд 104,5 млн рублей. Рентабельность продаж и реализованной продукции составила 9 и 11,5% соответственно (в январе-октябре 2019 года — 8,3 и 10,5%).

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг организаций Минска в текущих ценах составила 67 млрд 576,1 млн рублей, или на 8,6% больше, чем в январе-октябре 2019 года.

При этом себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг выросла на 7,9% до 52 млрд 935,9 млн рублей.