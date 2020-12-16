«Кампания, которую режим Лукашенко ведет против своего народа, обречена на провал»

Председатель комитета по иностранным делам Европарламента Дэвид Макаллистер отметил, что премия Сахарова белорусской оппозиции — это награда за «мужество, решимость и силу граждан Беларуси в их борьбе за достоинство, свободу и демократию».





Он также отметил, пишет DW , что «кампания террора, которую режим Лукашенко ведет против своего народа, обречена на провал».

Политик также добавил, что ЕС будет поддерживать оппозицию Беларуси, пока ее легитимные требования не будут выполнены.

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