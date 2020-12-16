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«Кампания, которую режим Лукашенко ведет против своего народа, обречена на провал»

16.12.2020 11:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Председатель комитета по иностранным делам Европарламента Дэвид Макаллистер отметил, что премия Сахарова белорусской оппозиции — это награда за «мужество, решимость и силу граждан Беларуси в их борьбе за достоинство, свободу и демократию».

«Кампания, которую режим Лукашенко ведет против своего народа, обречена на провал»

Он также отметил, пишет DW, что «кампания террора, которую режим Лукашенко ведет против своего народа, обречена на провал».

Политик также добавил, что ЕС будет поддерживать оппозицию Беларуси, пока ее легитимные требования не будут выполнены.

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Председатель комитета по иностранным делам Европарламента Дэвид Макаллистер отметил, что премия Сахарова белорусской оппозиции — это награда за «мужество,...
 
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