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«Кампания, которую режим Лукашенко ведет против своего народа, обречена на провал»
Источник материала: Навiны
Председатель комитета по иностранным делам Европарламента Дэвид Макаллистер отметил, что премия Сахарова белорусской оппозиции — это награда за «мужество, решимость и силу граждан Беларуси в их борьбе за достоинство, свободу и демократию».
Он также отметил, пишет
Политик также добавил, что ЕС будет поддерживать оппозицию Беларуси, пока ее легитимные требования не будут выполнены.
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Председатель комитета по иностранным делам Европарламента Дэвид Макаллистер отметил, что премия Сахарова белорусской оппозиции — это награда за «мужество,...
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