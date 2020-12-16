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Новый топовый телевизор Xiaomi оценили в 750 долларов

16.12.2020 11:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Xiaomi представила новый топовый телевизор Mi QLED TV. Об этом сообщает издание FoneArena.


Новый ТВ оснастили экраном с QLED-матрицей разрешением в 4K, 100-процентным охватом цветового пространства NTSC и 95-процентным охватом DCI-P3. В компании заявляют: соотношение экрана ко всей фронтальной панели равняется 96%. То есть, рамки по бокам очень тонкие. В активе также поддержка стандартов HDR10+, Dolby Vision и HLG.

ТВ базируется на процессоре MediaTek MT9611. Оперативной памяти — 2 ГБ, постоянной — 32 ГБ, Устройство работает на базе Android, поверх которого установили фирменную оболочку Xiaomi. Встроенная звуковая система также достаточно мощная, на 30 Вт с шестью спикерами. Есть поддержка DTS-HD.

Что еще важно: Mi QLED TV оснащается портами HDMI 2.1, режимом ALLM, а время отклика матрицы составляет пять миллисекунд. Все это имеет значение для геймеров.

В Индии ТВ оценили в 750 долларов, продажи там стартуют 21 декабря. О планах по выводу новинки на рынки других стран пока не сообщается.

Ниже — цены других популярных ТВ:

 
 
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