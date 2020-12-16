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В Сеть попала запись матерящегося на съемочную группу Тома Круза

16.12.2020 11:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Таблоид The Sun опубликовал на своем YouTube-канале запись, на которой голливудский актер Том Круз обматерил членов съемочной группы фильма «Миссия: невыполнима 7», нарушивших правила социального дистанцирования на съемках в Великобритании.


— Мы создаем тысячи рабочих мест, вы, *** [черти]! Я не хочу видеть это снова! Еще раз увижу — вы *** [вообще] отсюда исчезнете! — пообещал Круз.

Круз, эмоционально выступая перед 50 членами съемочной группы, рассказал, как вечерами постоянно общается с киностудиями, страховыми компаниями и кинопродюсерами.

Если я увижу, что ты это делаешь снова, ты, б**, будешь уволен. И если кто-то в этой команде так сделает, то всё — и вы, и вы тоже. И ты, б**, никогда не делай этого снова!  Мы — золотой стандарт! Голливуд сейчас продолжает снимать фильмы из-за нас! Потому что они там верят в то, что мы делаем! Никаких извинений! Вы можете сказать это людям, которые свои е***е дома теряют, потому что киноиндустрия не работает. Это им еды на стол не положит, за образование не заплатит! 

 
 
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Люди нарушили правила социального дистанцирования на съемках в Великобритании.
 
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