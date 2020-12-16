Пользователи соцсетей нашли «двойника» Маколея Калкина в детстве

Источник материала: Tut.by

Пользователи соцсетей нашли «двойника» главного героя фильма «Один дома» (1990) Кевина Маккаллистера, роль которого исполнил американский актер Маколей Калкин. Чарли Фитцгиббону девять лет, и он уже стал звездой в родном городе Кроли британского графства Западный Суссекс. Об этом пишет Medialeaks.ru.



Фото: facebook.com/leanne.fitzgibbon.5

Впервые на схожесть с персонажем, которого по сюжету родители случайно забыли дома перед поездкой, окружающие заметили, когда мальчику было пять лет. По словам его мамы, 32-летней Лианны Фитцгиббон, люди начали останавливать ее сына на улице, не веря своим глазам.

— Мы получаем много комментариев, особенно перед Рождеством, например: «Чарли снова по телевизору». Совершенно незнакомые люди говорят ему это на улице. У него торчащие уши и светлые волосы, поэтому он действительно похож на Кевина, — объяснила женщина.



Фото: facebook.com/leanne.fitzgibbon.5

Фитцгиббоны, как и многие, большие поклонники фильма «Один дома», в котором люди до сих пор замечают интересные детали. Поэтому они согласились с мнением окружающих и вскоре перестали удивляться подобным комментариям. Особенно в предрождественский и предновогодний периоды.

Самого же Чарли такая слава не пугает, все наоборот — он наслаждается ей.

— Я счастлив, потому что мне очень нравится «Один дома». Я смотрел этот фильм много раз. [Такое внимание] заставляет меня чувствовать себя знаменитым, — признался он.



Маколей Калкин. Фото: кадр из фильма

Правда, чем старше становится мальчик, те меньше видно сходство с персонажем любимого миллионами фильма.