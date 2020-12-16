Трехкратный чемпион мира по биатлону подписал письмо провластных спортсменов

Источник материала: Tut.by

Известный биатлонист и тренер Олег Рыженков подписал письмо провластных спортсменов.



Олег Рыженков. Фото: biathlon.by

Сейчас Олег Рыженков является старшим тренером женской сборной Беларуси. В 1996 и 1997 годах он выигрывал золото чемпионата мира по биатлону в командной гонке, а в 1999-м стал чемпионом в эстафете.

В 2003 году Олег Рыженков вошел в топ-10 общего зачета Кубка мира, став восьмым.

Среди бывших биатлонистов сборной Беларуси письмо подписали Елена Зубрилова, Сергей Дашкевич, Сергей Новиков, Петр Ивашко, а также олимпийский чемпион в составе сборной СССР Сергей Булыгин.