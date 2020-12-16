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Гурков — силовикам: «На Беларусь напали вы»

16.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Известный спортсмен кикбоксер Гурков записал видеообращение к белорусским силовикам, в котором призвал подписать открытое письмо против массовых репрессий и за новые президентские выборы.

— Беларусь пережила много бед, трагедий и войн. Но то, что сегодня происходит в нашей стране, не имеет никаких похожих примеров. На Беларусь напали люди, которые приняли присягу охранять свой народ, поддерживать порядок и защищать соотечественников. На Беларусь напали вы. Вы бегаете по дворам с дубинами, бьете стариков и детей, студентов и врачей. Я уверен, тот, кто считает себя настоящим мужчиной и воином, не так представлял себе свою доблестную службу.

Спортсмен призвал их подписать открытое обращение силовых структур против массовых репрессий и за проведение новых президентских выборов в соответствии со всеми международными стандартами.

— Если вы еще не забыли, что такое честь мундира, подпишите открытое письмо. Проведение честных выборов является единственным выходом из сложившегося кризиса в стране. Восстановить понятие законности и справедливости пока еще не поздно.

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Известный спортсмен записал видеообращение к белорусским силовикам.
 
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