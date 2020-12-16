Источник материала: UDF



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интервью

«Это была особенная встреча. Никогда я еще не разговаривал пять часов напротив своего оппонента. Никогда я не сидел напротив такого «последнего из могикан», сильного человека с одной стороны. С другой стороны человека, который меня посадил в тюрьму… Возможно, было бы круто, если бы у Навального была возможность пять часов посидеть с Путиным. Наверное, что-то бы изменилось в жизни российской. Пять часов разговора с президентом, жестко, это дорогого стоит… Пять часов с лазерной прицельностью смотреть президенту в глаза — это уникальная возможность смотреть на равных, читать его…»

«Высокий, красивый молодой человек. Удивило меня, что в его возрасте он пять часов смог просидеть на встрече и слушать взрослый разговор».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Сильный, крутой мужик». Виталий Шкляров рассказал о встрече с Лукашенко в СИЗО КГБ «Он невероятно умный и все прекрасно понимает», — подчеркнул политтехнолог.

Напомним, встречас политзаключенными в СИЗО КГБ состоялась 10 октября.«Он невероятно умный и все прекрасно понимает», — подчеркнул политтехнолог, отвечая на вопрос, понимает ли Лукашенко, что происходит в стране, в том числе протесты.добавил, что ужас ему Лукашенко не внушал, «мне даже показалось, что мы одного поля немножко люди». «Он плотный, сильный, крутой мужик».Отдельно Шкляров отметил: его поразило, что Лукашенко — любящий отец.На встрече в СИЗО присутствовал Коля, младший сын Лукашенко.Отношение Лукашенко к сыну, отметил Шкляров, вызвало у него диссонанс: с одной стороны — последний диктатор, человек из-за которого он в тюрьме, а с другой — трепетный отец. Шкляров провел параллели с собой: у Лукашенко — младший сын поздний, у него тоже. Поэтому присутствие Коли и трепетное отношение к нему Александра Лукашенко сильно поразило Шклярова.