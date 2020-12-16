|
Виноваты БЧБ-костюмы? Традиционного шествия Дедов Морозов в Минске не будет
Источник материала: UDF
Такое грандиозное шествие состоялось год назад. Фото Дмитрия Брушко, Tut.by
По крайней мере его нет в официальной афише мероприятий, размещенной на сайте Мингорисполкома.
Видимо, шествие отменено «из-за сложной эпидемиологической ситуации». А возможно, дело в «неправильных» бело-красно-белых костюмах Дедов Морозов.
С 26 декабря по 2 января на площади Свободы пройдет «Новогодняя карусель» (начало в 17:00 и 20:00). А в новогоднюю ночь на Октябрьской площади — «Зимний концерт», он также продолжится вечером 1 и 2 января.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По крайней мере его нет в официальной афише мероприятий.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)