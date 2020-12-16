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Виноваты БЧБ-костюмы? Традиционного шествия Дедов Морозов в Минске не будет

16.12.2020 12:03 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Виноваты БЧБ-костюмы? Традиционного шествия Дедов Морозов в Минске не будет
Такое грандиозное шествие состоялось год назад. Фото Дмитрия Брушко, Tut.by
В декабре и начале января в Минске запланировано более сотни новогодних мероприятий. Правда, традиционного шествия Дедов Морозов не будет.

По крайней мере его нет в официальной афише мероприятий, размещенной на сайте Мингорисполкома.

Видимо, шествие отменено «из-за сложной эпидемиологической ситуации». А возможно, дело в «неправильных» бело-красно-белых костюмах Дедов Морозов.

С 26 декабря по 2 января на площади Свободы пройдет «Новогодняя карусель» (начало в 17:00 и 20:00). А в новогоднюю ночь на Октябрьской площади — «Зимний концерт», он также продолжится вечером 1 и 2 января.
 
Теги: Минск
 
 
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По крайней мере его нет в официальной афише мероприятий.
 
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