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Китайским осам устроили геноцид с помощью установленного на дрон огнемета (видео)
Источник материала: Onliner
Происходящее в эти дни осы, жившие на деревьях в одной из деревень рядом с городом Чунцин в юго-западном Китае, запомнят надолго. Около сотни их гнезд планируют сжечь с помощью дрона, оборудованного огнеметом. Прогресс не стоит на месте!
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Происходящее в эти дни осы, жившие на деревьях в одной из деревень рядом с городом Чунцин в юго-западном Китае, запомнят надолго. Около сотни их гнезд планируют...
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