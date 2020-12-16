Китайским осам устроили геноцид с помощью установленного на дрон огнемета (видео)

Источник материала: Onliner

Происходящее в эти дни осы, жившие на деревьях в одной из деревень рядом с городом Чунцин в юго-западном Китае, запомнят надолго. Около сотни их гнезд планируют сжечь с помощью дрона, оборудованного огнеметом. Прогресс не стоит на месте!

По сообщению Sky, оригинальная идея пришла в голову волонтерам Blue Sky Rescue, крупнейшей негосударственной гуманитарной организации в стране. Собрав 80 тыс. юаней (около $12,2 тыс.), они приобрели дрон и установили на нем огнемет с топливным баком. Система успешно сработала. Оказалось, что осиные гнезда, созданные из своеобразной бумаги, которую насекомые делают самостоятельно, очень хорошо горят. Видео операции опубликовало издание South China Morning Post.