Президент EPAM о Беларуси: «Я головой не понимаю, как может происходить то, что происходит»

Источник материала: Onliner

На YouTube-канале «Русские норм!» вышло полуторачасовое интервью с Аркадием Добкиным. Основатель и руководитель EPAM, помимо прочего, рассказал о своем видении событий в Беларуси за последние месяцы.

Выдержки из фрагмента интервью о Беларуси:

— Какие-то клиенты, безусловно, и сегодня говорят, что «мы хотим уменьшить риски, хотим диверсифицироваться, уменьшить зависимость от Беларуси». Это нормально с их точки зрения, и тут ничего сделать нельзя. Это потеря для Беларуси, точно так же как были клиенты, которые говорили: «Мы не можем работать в Украине, потому что боимся, что там начнется война». [...] В любой большой компании есть программа по перемещению сотрудников. Мы не собираемся уходить из Беларуси. Мы будем продолжать там работать. В то же время, если люди хотят переехать, мы будем создавать условия, чтобы они переезжали с нами. В этом смысле у нас есть открытые позиции практически во всех офисах по всему миру.

— Можно сказать, что больше людей захотело уехать?

— Из Беларуси — безусловно. Конечно, на фоне протестов большее количество людей хотят уезжать.

— Зубную пасту в тюбик не затолкать. Какой ваш прогноз? Чем все закончится?

— Нет прогноза.

— Вы же для себя какие-то считаете варианты?

— Вопрос про бизнес или про страну?

— Про страну.

— Я не знаю, что произойдет. Я головой не понимаю, как может происходить то, что происходит. Это тяжело понять. А к чему это приведет — это действительно может быть самый большой исход за последние 30 лет. Это будет больно и обидно. Несколько генераций людей, скорее всего, опять исчезнут из Беларуси. Те дети, которые уезжают, — обратно затащить очень тяжело.

Когда пошел бизнес, я попадал на встречи с большими начальниками. Рассказываешь историю EPAM и говоришь, что ты из Минска. И эти большие начальники: «Ох, а у меня бабушка из Вильнюса. Или из Пинска, из Минска, из Бреста. Вот здорово, давайте я когда-нибудь приеду». И таких людей масса, это люди, которые делали Америку. С точки зрения страны это очень печально.

Далее Аркадий отметил, что санкции не влияют на частный бизнес, а затем появилось уточнение, что президент EPAM не захотел продолжать разговор о ситуации в Беларуси.