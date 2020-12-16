Шкляров: поездка в СИЗО КГБ на встречу с Лукашенко была похожа на экзекуцию

Бывший политзаключенный, политтехнолог Виталий Шкляров в интервью радиостанции «Эхо Москвы» 16 декабря рассказал о своих впечатлениях о резонансной встрече с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ .



Виталий Шкляров. Фото: day.gudkov.ru

Гражданин США Шкляров был задержан 29 июля в Гомеле, куда приехал навестить мать. 7 августа ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 УК (организация или активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок).

Шклярова, в частности, подозревали в том, что он работал в команде блогера Сергея Тихановского, который был задержан по этой же статье 29 мая. 10 октября Шкляров присутствовал на встрече Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ, а спустя шесть дней ему изменили меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

24 октября госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре Лукашенко призвал его освободить Шклярова и позволить ем покинуть Беларусь. 27 октября стало известно, что Шкляров улетел в США. Сейчас он находится в Киеве. Его уголовное дело не приостановлено и не закрыто, хотя, по словам самого Шклярова, белорусская сторона обещала Госдепартаменту США это сделать.

В сегодняшнем интервью Шкляров выразил надежду на то, что политзаключенные-участники встречи в СИЗО «будут выходить». По его мнению, их освобождение — это уже «не вопрос прощения друг друга, а вопрос понимания». «И в этом смысле нет другого пути, кроме как протянуть руку друг другу. Я думаю, что все они выйдут, что все будет хорошо. Я абсолютно уверен в этом. Вопрос не когда, а как», — добавил Шкляров.

По его словам, поездка на встречу с Лукашенко была «достаточно страшным событием». «Мы потом это обсуждали с Бабарико (экс-претендент на пост президента Виктор Бабарико — БелаПАН.). У нас похожий был выезд — было похоже на экзекуцию. Когда в 6.14 утра в камеру пришли, сказали побриться и одеться тепло, потому что будем на улице. Ты выходишь ночью и видишь отряд людей в масках в зоне и не знаешь, куда тебя везут в первый раз за несколько месяцев, одного. Передумаешь за это время много, честно говоря. Поездка туда была тяжелой, пока, наконец, не понял, что это встреча с президентом. Думаю, нас всех так вывозили», — сказал Шкляров.

От самой встречи, которую он назвал «сильным ходом со стороны Лукашенко», у него осталось впечатление «уникального опыта». «Меня встречами с президентами не удивишь и не испугаешь, я много с кем работал. С другой стороны, никогда еще я пять часов не разговаривал, сидя напротив оппонента, такого «последнего из могикан» — сильного человека, которой посадил меня в тюрьму. Прямые вопросы, жестко, off the record — это, конечно, дорого стоит», — отметил Шкляров.

На вопрос, действительно ли Лукашенко понимает, что сегодня происходит в стране, политтехнолог ответил: «Он, мне кажется, невероятно умный, и всё прекрасно понимает. В этом смысле он человек, которому некуда и незачем куда-то уходить и спешить. Понимаете, он такой последний из могикан — плотный, сильный, крутой мужик, если честно <…> Любящий отец, что меня поразило».

Шкляров подтвердил, что на встрече в СИЗО присутствовал младший сын Лукашенко Николай. Он назвал диссонансом чувство, когда «видишь перед собой «последнего диктатора», а другой стороны — трепетного отца».

В интервью Шкляров выразил сожаление, что, будучи в заключении, он пропустил «исторический момент» протестов в Беларуси. «Я бы очень хотел именно сейчас вернуться в Минск, потому что: а) — не боюсь, б) — понимаю, что это важно, в) — если не думать о будущем, его просто не будет. Нужно заниматься тем, что происходит в стране. Это лучшее, что можно сейчас сделать для себя и для других, с кем мне пришлось познакомиться в тюрьме», — завершил бывший политзаключенный.

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