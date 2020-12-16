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Депутаты Европарламента призвали белорусские власти прекратить насилие и освободить политзаключенных

16.12.2020 12:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусские власти должны немедленно и полностью прекратить применение любых форм насилия, жестокого обращения и пыток в отношении граждан, задержанных за участие в протестах.

Депутаты Европарламента призвали белорусские власти прекратить насилие и освободить политзаключенных

Лауреатом премии 2020 года стала «демократическая оппозиция Беларуси, представленная Координационным советом, инициативой смелых женщин в лице Светланы Тихановской, Светланы Алексиевич, Марии Колесниковой, Ольги Ковальковой, Вероники Цепкало, а также политическими и общественными деятелями Сергеем Тихановским, Алесем Беляцким, Сергеем Дылевским, Степаном Путило и Николаем Статкевичем».

«Все эти люди, включая членов их семей, подвергались запугиванию и преследованиям со стороны режима Лукашенко. Большинству пришлось бежать из Беларуси и искать убежища в соседних государствах — членах ЕС, — говорится в заявлении более 80 депутатов Европарламента «О присуждении премии имени Андрея Сахарова «За свободу мысли» демократической оппозиции в Беларуси и продолжающемся лишении свободы ее лауреатов вместе с более чем 150 политическими заключенными. — Трое из них — Николай Статкевич, Сергей Тихановский и Мария Колесникова — остаются в заключении вместе с более чем 150 политзаключенными в Беларуси. Мы самым решительным образом осуждаем насилие режима Лукашенко над белорусским народом».

Евродепутаты потребовали немедленного и безоговорочного освобождения лауреатов премии имени Сахарова Николая Статкевича, Сергея Тихановского и Марии Колесниковой, а также всех других политических заключенных и тех, кто был произвольно задержан за участие в акциях протеста против фальсификации выборов и насилия со стороны властей и за выражение поддержки этих протестов.

«Мы призываем белорусские власти, полицию и спецслужбы выполнить свой долг и служить белорусскому народу, — говорится в заявлении. — Мы выражаем глубочайшее восхищение и поддержку белорусскому народу за его упорство и борьбу за демократический выбор в Беларуси, который является основой любой демократии».

Евродепутаты также заявили, что полны решимости добиться того, чтобы ЕС сделал все возможное, чтобы разрешить политический кризис в Беларуси, содействовать началу национального диалога и организации новых, свободных и справедливых выборов.

«Мы солидарны с белорусским народом в его мужественной борьбе за суверенную и демократическую Беларусь. Сегодня мы с гордостью произносим: «Жыве Беларусь!» — говорится в заявлении.

16 декабря в Европарламенте пройдет церемония награждения лауреатов премии имени Сахарова.

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