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Власти испугались шествия Дедов Морозов?

16.12.2020 12:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Власти испугались шествия Дедов Морозов?

  • 16.12.2020, 12:18
Власти испугались шествия Дедов Морозов?

Властям везде мерещится бело-красно-белый флаг.

В декабре и начале января в Минске запланировано более сотни новогодних мероприятий. Правда, традиционного шествия Дедов Морозов не будет. По крайней мере его нет в официальной афише мероприятий, размещенной на сайте Мингорисполкома.

Видимо, шествие отменено «из-за сложной эпидемиологической ситуации».

Однако с 26 декабря по 2 января на площади Свободы пройдет «Новогодняя карусель» (начало в 17:00 и 20:00). А в новогоднюю ночь на Октябрьской площади — «Зимний концерт», он также продолжится вечером 1 и 2 января.

Как писал сайт Charter97.org, в Шарковщине бело-красную шубу Деда Мороза поменяли на синюю. Скорее всего, власти испугались тысяч минчан в центре Минска, одетых в бело-красную одежду.

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Теги: Минск
 
 
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Властям везде мерещится бело-красно-белый флаг.
 
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