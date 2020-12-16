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Власти испугались шествия Дедов Морозов?
Источник материала: Хартия'97
Власти испугались шествия Дедов Морозов?
Властям везде мерещится бело-красно-белый флаг.
В декабре и начале января в Минске запланировано более сотни новогодних мероприятий. Правда, традиционного шествия Дедов Морозов не будет. По крайней мере его нет в официальной афише мероприятий, размещенной на сайте Мингорисполкома.
Видимо, шествие отменено «из-за сложной эпидемиологической ситуации».
Однако с 26 декабря по 2 января на площади Свободы пройдет «Новогодняя карусель» (начало в 17:00 и 20:00). А в новогоднюю ночь на Октябрьской площади — «Зимний концерт», он также продолжится вечером 1 и 2 января.
Как писал сайт Charter97.org,
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Властям везде мерещится бело-красно-белый флаг.
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