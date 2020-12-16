Источник материала: Хартия'97

Ученые обнаружили новый вид динозавров с длинными шипами на плечах 16.12.2020, 12:00

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Изображение: Paleocreations.com

Ничего подобного в палеонтологической летописи до сих пор не находили.

Необычный динозавр сильно отличался от своих собратьев и, хотя по размерам мог сравниться с курицей, не заметить его было сложно. Все дело в густой «гриве» и несуразно длинных шипах-лентах из кератина, которые росли из плеч животного. Ничего подобного, по словам международной группы исследователей, изучавшей останки, в палеонтологической летописи до сих пор не находили, пишет naked-science.ru .

Работа ученых опубликована в журнале Cretaceous Research. Своей способностью выделяться среди животного мира особенно славятся птицы. И, похоже, это не уникальная их черта: такие особенности они могли унаследовать от своих предков — динозавров. Свидетельство тому — останки ящера возрастом порядка 110 миллионов лет, которые нашли в Бразилии. От него сохранился не только скелет, но и окаменевшие мягкие ткани, «мех» и те самые длинные шипы. Динозавра назвали Ubirajara jubatus («убираджара джубатус»).

Ученые смогли определить, что длинные шипы-ленты, торчащие из плеч ящера, состояли из кератина, который, в отличие от кости, обладает большей гибкостью и расходует меньше энергии тела для своего роста.

Палеонтологи из Германии впервые описали скелет детеныша одного из крупнейших динозавров и выяснили, что он был очень похож на взрослую особь, только имел меньшие размеры.

Еще одна особенность динозавра — длинный «мех», который, вероятно, вставал дыбом, когда животное видело перед собой опасность. Все эти яркие особенности, по идее, должны мешать выживанию.

Однако палеонтологи полагают, что они помогали Ubirajara jubatus привлекать противоположный пол и служили тем же целям, каким сегодня служит павлиний хвост. Поэтому ученые считают, что найденная особь — самец. Ведь украшательства характерны именно для них, а не для самок современных птиц. Похоже, убираджара джубатус мог демонстрировать своим «поклонницам» нечто вроде танца самца ныне живущей райской птицы.

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