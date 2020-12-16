Источник материала: Хартия'97

Витаутас Бруверис: Всему Евросоюзу нужно начать уголовное преследование белорусского режима 4 16.12.2020, 11:29

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Литва создала важный прецедент.

Укрывшийся в Литве от преследования гражданин Беларуси Максим Хорошин инициировал начало досудебного расследования Генеральной прокуратурой Литовской Республики преступлений против человечности, совершенных действующим белорусским режимом.

В соответствующем заявлении литовской Генпрокуратуры говорится: «Обстоятельства происшествия, указанные заявителем и прочие первичные данные, представленные прокуратуре, оценены как имеющие состав преступления, по отношению к которому, согласно Уголовному Кодексу Литовской Республики, применяется универсальная юрисдикция».

Сам заявитель воспринял это заявление с энтузиазмом: «Это будет хорошее начало, – отметил Хорошин в своем комментарии для информационного агентства BNS (Baltic News Service). – Хочу, чтобы и остальные люди, которые пострадали в Беларуси и находятся в Литве, не боялись заявить таким же образом, как и я. Потому что нельзя молчать».

Максим Хорошин был вынужден уехать в Литву 18 октября этого года, через пять дней после того, как его – совладельца минского цветочного магазина «Первый цветной» – задержали сотрудники милиции. Из РУВД его увезли в больницу на машине скорой помощи. Впоследствии белорусский бизнесмен заявил о жестоких методах, применявшихся к нему и во время задержания, и в отделении районного управления внутренних дел.

В результате генеральный прокурор Литвы Эвалдас Пашилис начал досудебное расследование на основании статьи 100-3 УК Литвы (запрещенное международным правом обращение с людьми — причинение телесных повреждений, пытки или иное бесчеловечное обращение с лицами, находящимися под защитой международного гуманитарного права).

Исполнявший на тот момент обязанности министра иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичюс призвал другие страны последовать литовскому примеру, подчеркнув: «Это воодушевит людей и, думаю, заставит немного задуматься тех, кто, может быть, надеется, что все, что они делают, останется без ответа… Очень важно, чтобы уголовное преследование имело место. Совет ООН по правам человека собирает доказательства, резолюция Европарламента призывает Европейский союз участвовать в создании центра, который мог бы собирать юридические доказательства (по данному вопросу – ред.)».

Нужно отметить, что и Пашилис, и Линкявичюс ушли со своих постов после приятия присяги новым кабинетом министров Литвы.

Тем не менее, отношение литовских политиков к режиму Лукашенко останется прежним – такую уверенности в разговоре с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки» выразили литовские эксперты.

«Очень многое зависит от того, насколько активны будут сами белорусы»

Главный аналитик Вильнюсского института политического анализа Марюс Лауринавичюс Marius Laurinavičius считает, что начало досудебного расследования Генеральной прокуратурой ЛР преступлений против человечности Беларуси имеет и символическое, и практическое значение. «Это – первый случай применения в отношении Беларуси универсальной юрисдикции, которая является частью международного права. И очень символично, что первый шаг в этом направлении был сделан в Литве, которая больше всех озабочена происходящим сейчас в Беларуси и пытается обратить на это внимание всего мира», – заметил он.

И добавил, что если расследование будет проводиться успешно, то оно будет иметь и практическое значение. «Наши прокуроры уже сказали, что расследование будет сложным. Но если к нему подключатся различные правозащитные организации, работающие в Беларуси и собирающие доказательства таких преступлений, а также подключится мировой сообщество, то результат будет реальным», – допускает Марюс Лауринавичюс.

Сам Лукашенко неоднократно выступал с нападками в адрес Литвы и Польши, обвиняя соседние государства в инспирации массовых акций протеста в Беларуси. И действительно, именно страны так называемой «новой Европы», куда в данном случае помимо государств Балтии и Польши можно отнести Чехию и Словакию, громче других говорят о необходимости поддержки демократического движения в Беларуси и о введении серьезных санкций в отношении режима Лукашенко.

А насколько готова присоединиться к такой инициативе «старая Европа»?

Главный аналитик Вильнюсского института политического анализа отвечает так: «Политически это пока еще трудно, и не только в отношении применения универсального права. Трудно найти достаточную поддержку этим инициативам и на уровне Евросоюза и вообще на Западе.

Но очень многое зависит от того, насколько активны будут сами белорусы, которые испытали зверства режима на себе. Ведь даже в отношении Литвы важно заметить, что в данном случае речь не идет о политической поддержке борьбы литовского народа против диктатора. А о том, что есть понятие универсальной юрисдикции, которая применяется в конкретных случаях. И то, что происходит в Беларуси сейчас, подпадает под эти случаи. А значит, белорусы, которые испытали зверства режима, могут обратиться в правоохранительные органы не только в Литве и Польше. Они могут это делать и в Германии, и во Франции, и в других странах, признающих это универсальное право. И поскольку правоохранительные органы в демократических странах не зависимы от властей, то даже если сами власти не очень поддерживают санкции против режима Лукашенко, то используя международные правовые механизмы можно чего-то добиться», – считает Марюс Лауринавичюс.

«Прецедент создан, и одной из его целей стало политическое давление на белорусский режим»

Политический обозреватель газеты «Lietuvos Rytas» Витаутас Бруверис (Vytautas Bruveris) отмечает, что никакого содействия со стороны белорусской Генеральной прокуратуры и от правоохранительных органов ожидать не приходится. «Поэтому все действия во время следствия и потом, если дело дойдет до суда, литовским органам и прокуратуре придется предпринимать заочно», подчеркнул он в разговоре с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки».

«Реальных наказаний конкретным людям в данном случае не будет. Но с другой стороны, очевидно, что со стороны литовской прокуратуры есть политическая воля и намерение довести это дело до заочного суда», – продолжил литовский эксперт.

Такая решимость, по мнению Витаутаса Брувериса, объясняется следующим: «Это – демонстративный политический шаг, потому что и уходящий министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс говорил, что всему Евросоюзу нужно начать уголовное преследование представителей белорусского режима. То есть – чтобы Европейский Союз действовал в этом направлении, и режим Лукашенко понес бы юридическое наказание».

Политический обозреватель «Lietuvos Rytas» также подчеркнул, что страны Балтии всячески лоббируют введение более жестких экономических санкций в отношении действующей белорусской власти, подавая пример другим странам ЕС. «Кстати, в ближайшее время мы увидим, начнут ли подобные расследования эстонская и латвийская прокуратура. Но в любом случае прецедент создан и, я считаю, что одной из его целей стало политическое давление на белорусский режим», – считает Бруверис.

И в завершение своего комментария отмечает, что в самой Литве отношение к данной инициативе было неоднозначным. «Некоторые эксперты и политики в неофициальной обстановке говорили, что с точки зрения права это решение было небезупречным. То есть, с одной стороны, понятно, что съехавший с рельсов режим совершает преступления против человечности – пытки, похищения и убийства. И это, безусловно, попадает под международную юрисдикцию.

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