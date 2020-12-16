Лана Дель Рей обручилась с мужчиной из приложения для знакомств

Источник материала: Tut.by

Как сообщают западные источники, в августе 35-летняя Лана Дель Рей начала общаться с 31-летним певцом Клейтоном Джонсоном в приложении для знакомств. А теперь, говорят, пара собирается пожениться, пишет Spletnik.





Новости о помолвке пары появились после того, как фанаты увидели большое кольцо на безымянном пальце певицы во время выступления на вечернем шоу Джимми Фэллона 14 декабря.

Источник US Weekly также подтвердил эту информацию, заявив, что Джонсон сделал певице предложение совсем недавно. Представитель Дель Рей отказался комментировать произошедшее.

Клейтон Джонсон выступает вместе с братьями Чентри и Коннором в группе The Johnsons. Правда, с момента выпуска песни Call Whenever в 2017 году они как коллектив больше не давали о себе знать.