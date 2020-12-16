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В Беларуси хотят ввести изменения по минимальной зарплате. Что поменяется
Источник материала: Tut.by
16 декабря в Палате представителей рассматривают законопроект, который внесет изменения в расчет минимальной зарплаты,
Законопроект предлагает сделать бюджет прожиточного минимума «единым критерием при формировании и реализации государственной политики регулирования уровня жизни». При этом такой показатель, как минимальный потребительский бюджет, будет отменен. Кроме того, согласно документу, состав и структура бюджета прожиточного минимума будут пересматриваться не раз в пять лет, а раз в три года.
Отмену такого социального норматива, как минимальный потребительский бюджет,
В связи с этими новшествами изменятся и подходы к установлению минимальной зарплаты. Она должна быть не ниже 30% прогнозного значения средней зарплаты по стране. Отметим, что такую идею чиновники уже озвучивали. Так, власти
В нынешнем году минимальная зарплата составляет 375 рублей. Наниматели не имеют права платить меньше этой суммы тем, кто работает на полную ставку. По последним данным Белстата за октябрь, средняя зарплата в стране равна 1285 рублям. По правилам, которые предлагаются законопроектом, «минималка» сейчас составляла бы порядка 385,5 рубля (но отметим, что в законопроекте речь идет о привязке к прогнозному показателю зарплаты, а не фактическому).
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Соответствующий законопроект 16 декабря рассматривают в Палате представителей.
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