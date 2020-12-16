В Беларуси хотят ввести изменения по минимальной зарплате. Что поменяется

Источник материала: Tut.by

16 декабря в Палате представителей рассматривают законопроект, который внесет изменения в расчет минимальной зарплаты, сообщает телеграм-канал Минтруда и соцзащиты. Документ представит министр труда Ирина Костевич. Также планируется отменить такой социальный норматив, как минимальный потребительский бюджет, и привязать все зависевшие от него выплаты и критерии предоставления отдельных видов соцпомощи к бюджету прожиточного минимума.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Законопроект предлагает сделать бюджет прожиточного минимума «единым критерием при формировании и реализации государственной политики регулирования уровня жизни». При этом такой показатель, как минимальный потребительский бюджет, будет отменен. Кроме того, согласно документу, состав и структура бюджета прожиточного минимума будут пересматриваться не раз в пять лет, а раз в три года.

Отмену такого социального норматива, как минимальный потребительский бюджет, анонсировали еще в начале года. После отмены МПБ все выплаты и критерии предоставления отдельных видов госпомощи, которые были к нему привязаны, будут устанавливаться в зависимости от бюджета прожиточного минимума с учетом имеющихся социально-демографических групп. Как ожидается, это изменение должно улучшить положение малообеспеченных белорусов.

В связи с этими новшествами изменятся и подходы к установлению минимальной зарплаты. Она должна быть не ниже 30% прогнозного значения средней зарплаты по стране. Отметим, что такую идею чиновники уже озвучивали. Так, власти планировали к концу 2018 года установить размер минимальной зарплаты не ниже уровня среднедушевого минимального потребительского бюджета для семьи из четырех человек и не меньше трети от средней зарплаты по республике. Это было предусмотрено генсоглашением между правительством, республиканским объединением нанимателей и профсоюзами на 2016−2018 годы.

В нынешнем году минимальная зарплата составляет 375 рублей. Наниматели не имеют права платить меньше этой суммы тем, кто работает на полную ставку. По последним данным Белстата за октябрь, средняя зарплата в стране равна 1285 рублям. По правилам, которые предлагаются законопроектом, «минималка» сейчас составляла бы порядка 385,5 рубля (но отметим, что в законопроекте речь идет о привязке к прогнозному показателю зарплаты, а не фактическому).