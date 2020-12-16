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Шкляров осыпал Лукашенко комплиментами в эфире «Эхо Москвы»

16.12.2020 12:39 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Виталий Шкляров, теперь уже точно не «наш» политтехнолог, выпущенный на свободу по личной просьбе госсекретаря США Майка Помпео, осыпал комплиментами посадившего его за решетку Лукашенко и выступил на подпевках у сексота Юрия Воскресенского в призыве протянуть руку режиму и слиться с ним в диалоговом экстазе.

«Никогда пять часов не разговаривал и не сидел напротив своего оппонента. Сильного человека, «последнего из Могикан», с одной стороны, а с другой — человека, который посадил меня в тюрьму. Пять часов с президентом, прямые вопросы, жестко — это дорогого стоит», - порвал Шкляров эфир «Эха Москвы».

«Он невероятно, мне кажется, умный и все прекрасно понимает. Он в этом смысле человек, какой-то отвязанный, которому некуда незачем куда-то уходить, спешить, понимать. Он такой последний из могикан, плотный, сильный, крутой мужик, если честно», - продолжал политтехнолог, выглядевший сломленным человеком, на реабилитацию которого уйдет не один месяц, а, может быть потребуются годы.

«Это точно крутой невероятно сильный человек, любящий отец, кстати, что меня поразило. Я пять часов следил за ним, смотрел ему в глаза очень плотно и долго. Удивило то, что на встрече был Коля. Николай был, кстати, очень красивый молодой человек», - продолжал Шкляров.

Когда его задержали в Минске, все вокруг утверждали, что Виталий Шкляров оказался в Беларуси только по причине здоровья матери и никак не связан с проходившими в синеокой президентскими выборами. Сегодня в эфире Эха политтехнолог спокойно проглотил вопрос с фразой «у вас в Беларуси осталось незаконченное дело, как и на выборах в США…»

Шкляров напомнил, что остается обвиняемым – возбужденное в отношении его уголовное дело не закрыто и не приостановлено.

«Хотя, насколько я знаю, госсекретарю США это было обещано, возможно слово сдержат. Но я до сих пор на крючке», - признал он.

Возможно, этот факт и острое желание снова попасть в Беларусь, о чем политтехнолог сказал в эфире, возможно из-за матери, заставляют его не только хвалить Лукашенко, но и поддерживать начатое Юрием Воскресенским «правое дело» - призывать к началу диалога с властями на условиях властей.

Он выразил уверенность в том, что всех политзаключенных скоро выпустят и «всё будет хорошо»

«Я надеюсь, что будут выходить. Мощная и сильная страна невозможна без разногласий, и я надеюсь, что Лукашенко это понимает. Только на кладбище существует полное тождество взглядов и мнений. Президент это понимает, потому что видно, что он любит Беларусь, как и мы все. Вопрос просто в разговоре на разных языках, и общую платформу надо искать»…

 
Теги: Минск
 
 
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Виталий Шкляров, теперь уже точно не «наш» политтехнолог, выпущенный на свободу по личной просьбе госсекретаря США Майка Помпео, осыпал комплиментами посадившего...
 
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