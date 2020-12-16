Молодежные лидеры Беларуси и России встретились на форуме в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске прошел Белорусско-российский молодежный форум – восьмой по счету, передает телеканал «МИР 24».

Участие в форуме приняли 60 человек. Это молодежные лидеры и представители общественных объединений. В один из дней работы форума они возложили цветы к стеле «Минск – город-герой» и посетили Музей истории Великой Отечественной воны. Также участники встретились с белорусскими сенаторами и обсудили с ними актуальные вопросы.

«Это вопросы интеграционные, культурного обмена, вопросы проведения совместных мероприятий патриотического воспитания. Одна их красных линий форума – вопросы сохранения памяти», – рассказал председатель Белорусского комитета молодежных организаций Павел Алексо.

Белорусско-российский молодежный форум проводится с 2013 года. Следующая встреча пройдет во Владивостоке.