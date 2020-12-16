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Осуждена вся семья: суд в Гомеле вынес приговор по делу черных риелторов
Источник материала: Партизан
Судом Советского района Гомеля оглашен приговор по уголовному делу о мошенничестве с недвижимостью, по которому осуждены четыре человека, сообщила официальный представитель Гомельского областного суда Ольга Барсукова.
По версии следствия, главным фигурантом дела является 48-летняя жительница Гомеля, которая придумала преступную схему по завладению квартирами. Было установлено, что она втянула в преступление дочь, зятя и пожилую мать. Это не первый суд над черными риелторами из Гомеля - несколько подельников обвиняемой уже получили реальные сроки.
"Основной фигурантке дела, которая признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере по нескольким статьям Уголовного кодекса, назначено 8 лет лишения свободы", - сообщила
Мать обвиняемой получила 3 года лишения свободы, дочь и зять - по 4 года лишения свободы. После оглашения приговора на них надели наручники - мера пресечения обвиняемым до вступления приговора в законную силу изменена с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.
Как ранее сообщал УСК по Гомельской области, первые эпизоды преступной деятельности черных риелторов относятся к 2011 году. По данным следствия, общий ущерб, причиненный преступлениями, составил свыше 210 тысяч рублей. Был наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 97 тысяч рублей.
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Судом Советского района Гомеля оглашен приговор по уголовному делу о мошенничестве с недвижимостью, по которому осуждены четыре человека, сообщила официальный...
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