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Виталий Гурков - силовикам: На Беларусь напали вы!
Источник материала: Партизан
Известный кикбоксер Виталий Гурков записал мощное видеообращение к тем силовикам, которые еще не забыли, что такое честь мундира.
Многократный чемпион мира по кикбоксингу призвал их подписать открытое обращение силовиков за новые президентские выборы.
Гонар Айчыны – инициатива, которая в сотрудничестве с BYPOL организовала подписание открытого письма сотрудников силовых структур за новые выборы, которые помогут остановить правовой дефолт в Беларуси.
Полный текст письма
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Известный кикбоксер Виталий Гурков записал мощное видеообращение к тем силовикам, которые еще не забыли, что такое честь мундира.
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