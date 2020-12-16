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Виталий Гурков - силовикам: На Беларусь напали вы!

16.12.2020 12:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известный кикбоксер Виталий Гурков записал мощное видеообращение к тем силовикам, которые еще не забыли, что такое честь мундира.

Виталий Гурков - силовикам: На Беларусь напали вы!
Многократный чемпион мира по кикбоксингу призвал их подписать открытое обращение силовиков за новые президентские выборы.


Гонар Айчыны – инициатива, которая в сотрудничестве с BYPOL организовала подписание открытого письма сотрудников силовых структур за новые выборы, которые помогут остановить правовой дефолт в Беларуси.

Полный текст письма
 
 
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Известный кикбоксер Виталий Гурков записал мощное видеообращение к тем силовикам, которые еще не забыли, что такое честь мундира.
 
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