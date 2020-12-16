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Как корпокарты изменили транспортный бизнес в пандемию
16.12.2020 12:47 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Экономия времени, безопасность и контроль расходов — вот что могут дать бизнесу корпокарты. Чтобы водители не тратили время на обмен валюты в разных странах, а бухгалтер мог видеть, на что потрачены деньги, транспортная компания «ООО «Транстехсервис» начала пользоваться корпокартами. Главный бухгалтер Елена Герасимчик рассказала о преимуществах такого решения для транспортного бизнеса.
— Компания специализируется на международных грузоперевозках. Например, из России в Европу везем сырье и пиломатериалы, из Европы в Россию — оборудование, семена растений. Так как автопарк состоит только из тентованных полуприцепов, то продукты питания мы не перевозим, — для этого нужны специальные рефрижераторы. Все грузы, транспортные средства и водителей мы в обязательном порядке страхуем.
У нас практически нет текучки офисного персонала — уходят разве что в декрет. Около 25% водителей работают в компании со дня основания. За месяц водитель в среднем совершает 2 рейса, каждый из которых длится от 10 до 30 дней. Оптимальную загрузку транспорта планирует отдел по организации грузоперевозок.
Клиентская база состоит примерно из 120 заказчиков. В основном это российские и европейские компании, прямых белорусских грузоотправителей с каждым годом становится все меньше. Около 15% всех заказов — долговременные контракты с гарантированным объемом перевозок. Остальные заказы находим через поисковые базы данных и участие в тендерах. Кроме стоимости, потенциальные клиенты обращают внимание на опыт работы, наличие разрешительных документов, лицензий, отсутствие жалоб и положительные отзывы в сети Интернет.
Как изменила наш бизнес пандемия?
Мы почувствовали снижение экономической активности: уменьшился спрос, и в результате упали ставки на международные перевозки. Что мы сделали в этой ситуации?
Об использовании корпокарт я расскажу подробнее.
Все началось с корпоративных карт
Наше сотрудничество с
За 4 года мы оценили преимущества
Основные расходы с корпоративной валютной карты на нашем предприятии:
При выборе корпоративных карт мы обращали внимание на два критерия: удобство расчетов и безопасность. Корпокарты Альфа-Банка можно подключить к Apple Pay и Samsung Pay. Это очень удобный и безопасный способ расчетов. А в случае потери карты ее можно оперативно заблокировать и сохранить деньги.
Плюсы в работе с корпоративными картами
Корпоративная карта для нас — удобный платежный инструмент. Большую часть финансовых операций выполняет банк, а мы можем сконцентрироваться на развитии своего бизнеса. Кроме того, можно назвать следующие плюсы пользования такими картами:
1. Адаптация к нашим процессам. С появлением новой услуги, пока она не станет привычной, поначалу всегда возникают вопросы. Тем более что из-за специфики нашей работы проблемы были нетипичными.
Валюта наших корпоративных карт — евро, а командированные сотрудники производят платежи в странах Европы и Азии, и не всегда в этих странах для расчетов используется эта европейская валюта (например, в Венгрии — форинты, в Чехии — кроны). Благодаря картам не нужно покупать валюту — деньги автоматически будут списаны в валюте страны, в которой сейчас находится держатель карты. В банковских выписках отражены курсы конвертации валют, прозрачная детализация всех транзакций, даты совершения платежей и списания денежных средств со счета.
Кроме того, в процессе работы мы столкнулись с проблемой оперативности отражения затрат в выписках по факту их совершения. В зависимости от страны дата показа транзакции составляла от 3 до 5 дней, банк сократил этот срок до 2 дней.
2. Работа с картами 24/7. В нашем бизнесе форс-мажорные ситуации случаются и ночью, и в выходные, и в праздники.
Например, водитель автомобиля прибыл в морской порт в выходной день, чтобы переплыть по морю на пароме до грузополучателя. В предыдущем банке нам пришлось бы ждать понедельника для проведения платежа. Благодаря оперативности проведения банковских платежей значительно сократилось время простоя транспорта.
3. Персонализация корпоративной банковской карты. Счет, поддерживающий корпоративные карты, у нас один, но банком организованы кошельки под конкретных пользователей. Именные карты позволяют идентифицировать каждый платеж по сумме и назначению.
Благодаря Альфа-Банку пользователю карты доступна конкретная сумма на определенное количество дней: например, на 3 дня с правом расчета на сумму не более 500 евро.
4. Возможность оптимизации. С корпоративных валютных карт можно снимать наличные, чтобы оплатить необходимые услуги и товары по всему миру (например, мелкий ремонт или эвакуацию после ДТП). Но мы стараемся минимизировать такие расходы — за снятие наличных денежных средств снимается хоть и небольшой, но все же процент.
Есть возможность отключить некоторые услуги. Например, установить запрет на просмотр баланса в банкоматах, чтобы не расходовать на это деньги. Такие опции по оптимизации затрат экономят валютные средства компании.
5. Выпуск и обслуживание карт осуществляется бесплатно. Оплачивается только перевыпуск карты раньше установленного срока (например, если карту потеряли), стоимость — 20 рублей. Новую карту изготовят в течение 5 рабочих дней. На указанный номер приходит СМС о готовности карты, забирает ее в банке уполномоченное лицо предприятия (директор или сотрудник по доверенности).
6. Для оперативного управления платежами пользуемся услугой «кодовое слово». Она используется для открытия лимита сотруднику. На практике это происходит так: мы звоним в контакт-центр, говорим кодовое слово и устанавливаем денежный лимит на конкретный кошелек.
7. Оповещения по электронной почте. Мне, как главному бухгалтеру, на электронную почту приходят письма из банка о движениях по счету. В среднем в день таких писем я получаю около 20. Это позволяет оперативно контролировать целевое использование денег.
По всем вопросам, которые у нас возникают, мы звоним в контакт-центр Альфа-Банка или персональному менеджеру. В контакт-центр дозвониться не сложно, сотрудники компетентны, вежливы и терпеливы. Что нам нравится — реакция и исправление ошибок со стороны банка мгновенные, на все наши вопросы быстро находится ответ.
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Экономия времени, безопасность и контроль расходов - вот что могут дать бизнесу корпокарты. Чтобы водители не тратили время на обмен валюты в разных странах, а...
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