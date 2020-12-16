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Еврокомиссия отнесла «ВКонтакте» и Telegram к «пиратскому» списку ресурсов

16.12.2020 12:53 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Европейская комиссия (ЕК) расширила «Список наблюдения за контрафактом и пиратством», добавив в него, в частности, социальную сеть "ВКонтакте" и мессенджер Telegram.

Специалисты ЕК отмечают, что пользователи соцсети «ВКонтакте» могут легко получить незаконный доступ к фильмам и телевизионным шоу, книгам.

«Он [обмен нелегальным контентом] происходит в группах, где пользователи могут обмениваться, загружать и скачивать контент. Функция поиска позволяет пользователям относительно легко находить контент, нарушающий авторские права», - говорится в документе.

При этом отмечается, что российская соцсеть предпринимает шаги по ограничению доступа к нелегальным файлам, а также предоставляет правообладателям возможность сообщать о каждом нарушении авторских прав. «Тем не менее, "ВКонтакте" включена в этот список наблюдения, поскольку заинтересованные стороны сообщают о большом количестве файлов, нарушающих авторские права, доступных на сайте», - сообщается в документе.

Включение же в список Telegram объясняется тем, что мессенджер иногда не предпринимает необходимых ответных действий в отношении распространителей нелицензионного контента даже после сообщения о нарушениях, передает ТАСС.

 
 
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Европейская комиссия (ЕК) расширила «Список наблюдения за контрафактом и пиратством», добавив в него, в частности, социальную сеть "ВКонтакте" и мессенджер Telegram.
 
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