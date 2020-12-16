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Евросоюз утвердил третий пакет санкций против властей Беларуси
16.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Третий пакет санкций в отношении Беларуси одобрен комитетом постоянных представителей ЕС.
Как и ожидалось, в списке 29 физлиц и 7 компаний. Названия компаний будут объявлены завтра, когда опубликуют документ.
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Третий пакет санкций в отношении Беларуси одобрен комитетом постоянных представителей ЕС.
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