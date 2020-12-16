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«Нужен нумор карты». Мошенник сразу перешел к делу, а белорус попался с чувством юмора

16.12.2020 13:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В одном из прошлых материалов про интернет-мошенников один из читателей Onliner пошутил: «Скоро дойдет до того, что разговор будет такой: „Здравствуйте“, — „Здравствуйте“, — „Номер карты скинете?“, — „Нет“, — „До свидания“». Оказалось, что будущее уже наступило. По крайней мере, такое ощущение складывается после диалога белоруса, который прислал в редакцию скриншоты переписки, с очередным любителем быстрых и легких денег.

По традиции контакт должен был сложиться в одном популярном мессенджере. Звонок поступил от неизвестного, подписанного как «ОАО „АСБ Беларусбанк“», однако не сложилось – «неудобно говорить». Сценарий, видимо, пошел не по плану, поэтому пользователь на том конце провода сказал прямо: «Нужен нумор карты».

Диалог вышел забавным, поэтому просто прочитайте его. Мы, в свою очередь, подчеркнем: никакого отношения к упоминаемой финансовой организации человек, указавший ее название, не имеет.

«Нужен нумор карты». Мошенник сразу перешел к делу, а белорус попался с чувством юмора
«Нужен нумор карты». Мошенник сразу перешел к делу, а белорус попался с чувством юмора
«Нужен нумор карты». Мошенник сразу перешел к делу, а белорус попался с чувством юмора
«Нужен нумор карты». Мошенник сразу перешел к делу, а белорус попался с чувством юмора
«Нужен нумор карты». Мошенник сразу перешел к делу, а белорус попался с чувством юмора

Напомним о правилах поведения при звонках «из банка»:

  • Банк не будет звонить в мессенджеры и с иностранных номеров (которые начинаются не на «+375»).
  • Банк никогда не запрашивает одноразовый код из SMS (если иное не указано в SMS), PIN-код карты и 12-значный код на карте. CVC тоже не нужен банковскому сотруднику для подтверждения вашей личности.
  • Банк, как правило, вообще не звонит клиентам для подтверждения какой-либо информации.
  • Когда сомневаетесь, действительно ли вам звонят из банка, спросите имя и должность сотрудника, положите трубку и позвоните на общий номер банка, попросив соединить с этим же человеком.
  • Если сперва сообщили злоумышленникам данные, а потом поняли, что это были мошенники, сразу же звоните в свой банк и блокируйте карты. Иногда это можно сделать через банковское приложение.
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В одном из прошлых материалов про интернет-мошенников один из читателей Onliner пошутил: «Скоро дойдет до того, что разговор будет такой: „Здравствуйте“, —...
 
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