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Журналиста Николая Градюшко оштрафовали на 30 базовых величин

16.12.2020 13:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Выпускающий редактор портала onliner.by Николай Градюшко оштрафован на 30 базовых величин. Такое решение вынес 16 декабря суд Московского района Минска, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Журналиста Николая Градюшко оштрафовали на 30 базовых величин
Фото people.onliner.by

Градюшко был задержан в воскресенье, 13 декабря, недалеко от дома, его отвезли в Московское РУВД Минска, а затем в ЦИП на Окрестина. Судили журналиста по скайпу.

На судебное заседание, которое началось еще 15 декабря, пришли его супруга с маленькими детьми и брат. Адвокатом выступил Сергей Зикрацкий.

По версии милиции, Градюшко якобы принял участие в несанкционированном уличном шествии по улице Чечота. Редактор оnliner.by вину не признал и пояснил, что ходил в магазин.

Тем не менее суд признал его виновным по ч. 1 ст. 23.34 КоАП и назначил ему штраф 30 базовых величин (810 рублей).

 
Теги: Минск
 
 
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Выпускающий редактор портала onliner.by Николай Градюшко оштрафован на 30 базовых величин. Такое решение вынес 16 декабря суд Московского района Минска, сообщает...
 
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