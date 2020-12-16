За решеткой - дочь, зять и мать. В Гомеле осудили семью, которая лишила жилья нескольких человек

Источник материала: Tut.by

В Гомеле за квартирные махинации вынесли приговор целой семье. Преступную схему придумала 48-летняя жительница Гомеля, а затем к своей деятельности привлекла дочь, зятя и пожилую мать. Подробности сообщает Верховный суд.



Фото: СК

Все началось еще в 2012 году, когда женщина вызвалась оказать помощь в обмене четырехкомнатной квартиры супругам из Гомеля, имеющих троих взрослых детей. Она убедила семью выписаться из квартиры, пообещав взамен выгодное приобретение двух квартир в малосемейках, комнаты — и еще доплату в размере 3 тыс. долларов. За эти деньги планировали купить небольшой загородный дом. Обвиняемая организовала обмен, а также приватизацию и продажу квартиры, но обещанную доплату семья не получила.

Далее — новая история. Женщина вместе с уже осужденным 45-летним подельником убедили бывшего «афганца» обменять неприватизированную трехкомнатную квартиру на дом в деревне. Мужчине обещали помощь в оформлении сделок и погашение задолженности по квартплате. Ему — без оформления права собственности — купили ветхий дом без удобств в Добрушском районе за 400 рублей. Гомельчанин отказался заселяться в заброшенную постройку — и остался ни с чем.

В конце 2014 года женщина «подыскала выгодный вариант» для молодой пары: предложила купить трехкомнатную квартиру якобы своей подруги, которой срочно были нужны деньги. В результате различных «непредвиденных обстоятельств» переговоры по оформлению сделки затянулись на полтора года. За это время молодожены передали мошеннице в общей сложности 44 тысячи долларов, но так и не стали собственниками квартиры.

В 2016 году обвиняемая вместе с уже осужденным 51-летним подельником убедила еще одного потерпевшего продать за 10 тысяч долларов неприватизированную квартиру в малосемейке. Мужчина переехал в свой деревенский дом, однако денег за квартиру так и не получил. Ее тем временем приватизировали и оформили на другую женщину, кстати, жившую до этого в трехкомнатной квартире. Ее в свою очередь убедили в нецелесообразности оплаты коммунальных услуг за пустующие метры и предложили переехать в однушку, пообещав после оформления сделки доплатить 10 тысяч долларов. Обещанную доплату так и не передали.

В середине 2016 года обвиняемая с подельником начали реализовывать еще одну незаконную сделку с недвижимостью: предложили жителю Гомеля продать родительскую квартиру в малосемейке, где жил его неработающий брат. Ему пообещали помощь в продаже неприватизированной квартиры, приобретение деревенского дома и доплату. Братья между собой практически не общались, поэтому «обработку» жильца однушки злоумышленники взяли на себя. Мужчина вел асоциальный образ жизни, злоупотреблял спиртным. За систематическую неоплату коммунальных услуг в квартире были отключены электричество, газ и вода. Потерпевшему предложили заплатить четыре тысячи долларов за согласие на продажу квартиры и переезд в загородный дом. Заканчивали сделку уже родственники мошенницы, которых женщина подключила к делу, когда осенью 2016 года была задержана в России и осуждена за другие преступления. Квартиру приватизировали на другого человека и продали. А братьям купили скромный домик в Речицком районе.

Помимо квартирных махинаций, женщина обманом оформляла рассрочки и кредиты на других людей, оплачивать которые, конечно же, не собиралась. В итоге с конца 2012-го по ноябрь 2013 года обвиняемая завладела имуществом восьми банков на общую сумму свыше 34 тысяч рублей.

Общий же ущерб, причиненный ее преступлениями, составил свыше 210 тысяч рублей.

Суд признал женщину виновной в целом ряде преступлений и назначил ей наказание в виде лишения свободы на 8 лет в колонии общего режима.

Дочь зять и мать женщины также признаны виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц в крупном размере. Одну из женщин приговорили к трем годам колонии, остальных — к четырем.

Также семья должна будет выплатить в пользу потерпевших в общей сложности более 170 тысяч рублей.