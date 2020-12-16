«Какой прогноз, чем все закончится?» У Добкина спросили про Беларусь

Источник материала: Tut.by

Аркадий Добкин дал большое интервью каналу «Русские норм!». Ведущая проекта Елизавета Осетинская спрашивала главу EPAM в том числе про Беларусь. dev.by публикует выдержки.



Скриншот видео на YouTube-канале «Русские норм!»

«Это может быть действительно самый большой исход за последние 30 лет»

— Вы же разумный человек, как показывает ваш жизненный путь, и человек глубокий. Вы же понимаете, что зубную пасту нельзя запихнуть обратно в тюбик. Какой ваш прогноз, чем все закончится? — обратилась к Добкину ведущая.

— Нету прогноза.

— Но вы же просчитываете для себя варианты.

— Вопрос про бизнес или про страну?

— Про страну. Потому что не бывает никакого бизнеса в стране, где тотальный непорядок.

— Я не знаю, что произойдет. Я головой не понимаю, как может происходить то, что происходит. Это тяжело понять.

А к чему это приведет? Это может быть действительно самый большой исход за последние 30 лет. Это очень-очень вероятная штука, и это будет очень больно и обидно. Это значит, что несколько генераций (поколений. — Прим. dev.by) людей, скорее всего, опять исчезнут из Беларуси. Потому что детей тех, кто отсюда уезжает, обратно затащить сюда очень тяжело.

Когда бизнес пошел и я стал попадать на встречи с большими начальниками [стали возникать такие ситуации]. Ты рассказываешь историю ЕPAM и говоришь, что ты из Минска, а эти большие начальники [вздыхают]: «Ох, а у меня бабушка из Вильнюса. (Или из Пинска, или из Минска, или из Бреста). Вот здорово, давайте я когда-нибудь к вам приеду». И таких людей масса, это люди, которые делали Америку. Для страны [Беларуси] это очень печально.

«Реальность такова, что интернет в Минске отрубали на полдня»

Ведущая подняла вопрос о влиянии политического кризиса на бизнес.

— Четыре последних месяца страна расколота.

— А репутация работает.

— Но это же риск-фактор.

— Это уже второй раз. Первый раз был в 2014 году. У нас есть зависимость от Украины, а там конфликт был гораздо более горячим. Тогда наш stock конкретно просел, а потом мы доказали, что на работу это не сильно влияет.

— Тогда на работу не сильно влияло, потому что интернет не отрубали.

— Реальность такова, что интернет в Минске отрубали на полдня. Мобильный интернет — в выходные, но это не влияет на работу. А реальный интернет отрубали только на полдня (минчане наверняка поспорят с этим утверждением. — Прим. dev.by). То же самое было в Украине. Там почти на день везде вырубился свет, но это был один день.

— То есть вы своим инвесторам не говорите: друзья, у нас такой риск-фактор, давайте уменьшать долю Беларуси?

— Мы, естественно, говорим, но мы говорим здраво. Мы оцениваем риски, насколько это повлияет на бизнес. Какие-то клиенты и сегодня говорят: мы хотим диверсифицироваться и уменьшить нашу зависимость от Беларуси. Это нормально с точки клиента, тут ничего нельзя сделать. Конечно, это потери для Беларуси. Также были клиенты, которые говорили: мы не хотим работать в Украине, мы боимся, что там начнется война. При этом общий спрос, общее количество клиентов позволяет пока нормально ребалансировать.

— Сегодня Евросоюз ввел санкции против Лукашенко. Санкции США — вопрос времени. Это каким-то образом влияет [на бизнес]?

— На бизнес не влияет. Мы же живем в Беларуси очень много лет. По Беларуси санкции были всегда, но на частный бизнес это никак не влияет.

«Договориться об этом [с властью] практически невозможно»

Лиза Осетинская напомнила об августовском письме главы ЕРАМ сотрудникам.

— Вы сказали сотрудникам: «Берегите себя, если что, мы всем поможем». А в чем заключалась помощь и насколько обширной она была?

— Мы можем оказать сотрудникам юридическую помощь, позаботиться об их близких, если это понадобится. Как еще можно помочь в этой ситуации?

— А приходилось это делать?

— Конечно, приходилось. Другое дело, что эта помощь достаточно ограничена.

— Чем?

— Чем? Всем! Просто ты ничего не можешь сделать.

— Вы имеете в виду, нельзя договориться с властью, чтобы вытащить откуда-то людей?

— Договориться об этом практически невозможно.

— Я так понимаю, что у вас началась программа релокации людей из Беларуси.

— В любой большой компании есть программа по перемещению сотрудников. Такая программа в ЕРАМ существует много лет. Люди могут сказать: хотим переместиться туда-то, если там есть открытая позиция. Также по этой программе сотни людей приезжали в Беларусь из епамовских и не-епамовских локаций. Формально и неформально мы, безусловно, не собираемся уходить из Беларуси. Мы будем продолжать там работать. В то же время если люди хотят переехать, мы будем создавать все условия. В этом смысле у нас есть открытые позиции в офисах по всему миру. Если люди подымают руки и эти позиции соответствуют их способностям, то мы предоставляем возможность [переезда].

— Можно сказать, что больше людей стали хотеть уехать из Беларуси?

— Безусловно.

На 25-й минуте видеозаписи появляется надпись, что Аркадий Добкин не захотел продолжать разговор про Беларусь.



